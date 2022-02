Bodensee Pause bei der Rekordjagd: Seepegel ist weit vom Höchstwert im Februar entfernt Beim Spaziergang entlang des Rorschacher Bodenseeufers wird rasch klar, der Wasserstand ist deutlich niedriger als vor einem Jahr, als er mit 396,06 m ü.M. einen neuen Rekordwert für den Monat Februar erreichte. Mit 395,19 m ü.M. liegt der Wasserstand in Rorschach aktuell zwar leicht über dem langjährigen Mittelwert, ist dennoch 87 Zentimeter niedriger als vor 12 Monaten. Im Einzugsgebiet der Bodenseezuflüsse liegt derzeit nur wenig Schnee.

Die Pegelmesslatte bei der Hafeneinfahrt Rietli in Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Der Wasserstand des Bodensees liegt derzeit auf einem für die Jahreszeit durchschnittlichen Niveau. Am Donnerstag steht der Pegel in Rorschach bei 395,18 m ü.M. Kein Vergleich zu den 396,06 m ü.M, die der Bodenseepegel vor genau einem Jahr anzeigte, als er den Rekordwert für den Monat Februar aus dem Jahr 2018 um 16 Zentimeter übertraf.

Ungewöhnlich sind tiefe Wasserstände im Winter nicht. Der niedrigste Pegelstand seit Messbeginn für den Monat Februar wurde in Rorschach vor gar noch so langer Zeit registriert; 2006 waren es nur noch 394.50 m ü.M. Es geht aber noch niedriger: Laut dem Bundesamt für Umwelt war der Pegel im Februar 1858 noch um drei Zentimeter niedriger (394,47). Dieser historische Tiefstand von 1858 wurde aber nur in Konstanz festgehalten, alle anderen Messstationen sind erst später in Betrieb genommen worden.

Aktuell reduziert sich der Bodenseepegel täglich um bis zu drei Zentimeter. Ein Zentimeter Seeanstieg entspricht übrigens 5,4 Millionen Kubikmetern Wasser. Das sind nicht weniger als 2160 olympische Schwimmbecken. Aber bei einem Wasservolumen von rund 50 Milliarden Kubikmetern ist diese Menge durchaus zu verschmerzen. Jährlich fliessen ca. 11 Milliarden Kubikmeter Wasser über die Flüsse in und durch den Bodensee. Die Wassermassen des zweitgrössten Trinkwasserspeichers nördlich der Alpen verlassen ihn in Konstanz, überwinden den Rheinfall und erreichen in Rotterdam die Nordsee.

Messmethoden Andere Länder, andere Pegelstände Wer nicht nur Schweizer, sondern auch süddeutsche und österreichische Zeitungen liest, der bekommt völlig unterschiedliche Meldungen zum aktuellen Seepegel serviert. Dies hat damit zu tun, dass die drei Länder die Pegelstände aus unterschiedlichen Bezugspunkten ableiten. Gibt die eidgenössische Landeshydrologie 397,58 m ü. M. an, so meint sie über dem Mittelmeer bei Marseille. Die Österreicher leiten ihren Pegelnullpunkt seit 1864 von der Adria bei Triest her, für die Deutschen ist Amsterdam an der Nordsee massgebend. Die Konstanzer schliesslich machen noch etwas anderes, sie messen die Wassertiefe im alten Leuchtturm und verzichten auf die Meereshöhe als Bezugspunkt. (rtl)

Nur wenig Schnee im Einzugsgebiet der Flüsse

Gemäss den Messungen des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos liegt derzeit im Einzugsgebiet der Bodenseezuflüsse Schnee in bis zu 207 Zentimetern Höhe, vor Jahresfrist waren es erheblich mehr, nämlich 400 Zentimeter. 179 Zentimeter dick ist aktuell beispielsweise die Schneedecke auf dem Weissfluhjoch oberhalb von Davos, 2021 waren es dort über 300 Zentimeter. Laut Rebecca Mott-Grünewald vom SLF hat es im Einzugsgebiet Alpenrhein aber nur eine mittlere Schneehöhe von 75 Zentimeter. Auf 1500 Metern Höhe sind es im Mittel 90 Zentimeter, auf 2500 Metern im Mittel 120 Zentimeter. Die höchsten Schneedecken werden in diesem Gebiet üblicherweise zwischen Februar und April erreicht. Im Hochwasser-Jahr 1999 lagen dort 346 Zentimeter Schnee.

Auch die Schneewasseräquivalent ist niedrig

Rebecca Mott-Grünewald vom SLF in Davos. Bild: PD

Die Schneedecke alleine sagt also nichts über ein eventuelles Hochwasser aus. Dafür bracht es anhaltend starke Niederschlagsereignisse während der Schmelzphase. Vor allem Regen auf Schnee führt aufgrund verstärkten turbulenten Wärmeaustauschs zu starker Schneeschmelze, die dann das Fass zum Überlaufen bringen kann. Dabei spielt vor allem die Schneewasseräquivalent eine entscheidende Rolle, also die Wassermenge in Millimeter, die man erhalten würde, wenn man die Schneedecke mit gleicher Höhe und Dichte schmelzen würde. Rebecca Mott-Grünewald sagt dazu: «Im Gebiet Alpenrhein verzeichneten wir am Mittwoch, ein mittleres Schneewasseräquivalent von rund 185 Millimeter. Damit liegen wir knapp unterhalb des langjährigen Mittels von zirka 200 Millimetern zum jetzigen Zeitpunkt.» Im Vergleich dazu entsprach die Schneedecke im Hochwasserjahr 1999 zur selben Zeit nur rund 120 Millimetern Wassersäule.