Bodensee: Nur 9 Zentimeter fehlen zur Hochwassergrenze

Starke Regenfälle in der Ostschweiz ++ ++ Splügenpass bis Montag geschlossen ++ Kran rettet Autoinsassen aus reissendem Fluss ++ Kapo Thurgau muss Baumstamm von Brückenpfeiler entfernen

In der Nacht auf Mittwoch hat es in der ganzen Schweiz erneut stark geregnet. Vor allem das Misox und das Tessin sind von den Unwettern betroffen, in der Ostschweiz gilt mittlerweile Gefahrenstufe 3. In Splügen GR kam es zu einer spektakulären Rettungsaktion. Die neuesten Abflussprognosen zeigten nun eine neue, zweite Hochwasserwelle an.