Blechschaden bei Auffahrunfall vor St.Galler Fussgängerstreifen

Keine Verletzten, aber erheblichen Sachschaden hat am Sonntagmittag ein Auffahrunfall mit zwei Beteiligten an der Fürstenlandstrasse in St.Gallen gefordert. Die Unfallursache ist ein «Klassiker»: Der hintere Autofahrer hatte zu spät bemerkt, dass das vordere Fahrzeug vor einem Fussgängerstreifen abbremsen musste.