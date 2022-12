Blasmusik Für Wettbewerb in Luzern qualifiziert: Die Stadtmusik St.Gallen feiert einen Triumph und lädt am 4. Dezember zum Kirchenkonzert in St.Laurenzen Mit ihrem traditionellen Kirchenkonzert in der Kirche St.Laurenzen stimmt die Stadtmusik St.Gallen am 4. Dezember auf den Winter ein. Sie hat im Neuen Jahr Grosses vor: Die Stadtmusik misst sich am 17. Juli 2023 im KKL Luzern beim symphonischen Blasmusikwettbewerb mit den Besten ihres Fachs.

Musikantinnen und Musikanten der Stadtmusik St.Gallen bei einer Probe. Bild: Ralph Ribi (14. November 2022)

Die Stadtmusik St.Gallen ist dieses Jahr nach der pandemiebedingten Pause in den Jahren 2020 und 2021 mit Elan zur Normalität zurückgekehrt. Auf das traditionelle Frühjahrskonzert in der heimischen Tonhalle folgte ein Gemeinschaftskonzert mit der Stadtmusik Zürich in der frisch renovierten Tonhalle Zürich und die Teilnahme am Kreismusiktag St.Gallen, bei dem das Orchester hervorragende Resultate im konzertanten Wettspiel (93 von 100 möglichen Punkten) als auch im Parademusik-Wettbewerb (96,67 Punkte) erzielte.

Nun steht das ebenfalls traditionelle Konzert in der Kirche St.Laurenzen vom 4. Dezember um 18 Uhr vor der Tür. 66 Musikerinnen und Musiker werden auf der Bühne stehen. «Wie gewohnt präsentieren wir ein Programm mit anspruchsvollen symphonischen Blasmusikwerken», sagt Dirigent Niki Wüthrich.

Niki Wüthrich, Dirigent Stadtmusik der St.Gallen. Bild: PD

Für Wettbewerb in Luzern qualifiziert

Dieses Jahr wurde zudem eine besondere Symphonie ausgewählt, die mit einem Höhepunkt im Jahre 2023 in Verbindung steht: Die Stadtmusik konnte sich neben sieben weiteren Orchestern für die Teilnahme am Lucerne Symphonic Wind Band Contest, dem symphonischen Blasmusikwettbewerb am 17. Juni 2023 in Luzern qualifizieren. In Vorbereitung auf diese Teilnahme spielt sie bereits am Kirchenkonzert in St.Laurenzen ein erstes Wettbewerbsstück.

Die Stadtmusik St.Gallen probt für ihr traditionelles Kirchenkonzert. Bild: Ralph Ribi (14. November 2022)

Dabei handelt es sich um die Symphony No. 3 «Urban Landscapes» vom Schweizer Komponisten, Dirigenten und Flötisten Franco Cesarini. «Er hat vor allem für Blasorchester zahlreiche Werke geschrieben. Die Symphony No. 3 entstand im Jahr 2020 und zählt zu den neuesten Werken», sagt der Dirigent der Stadtmusik. Das Stück stellt ein musikalisches Porträt der US-amerikanischen Grossstadt Chicago dar.

Zudem stehen das Vorspiel zur Oper «Hänsel und Gretel» und die Suite vom Ballet «Romeo & Juliet» auf dem Programm. «Der Eintritt zum Konzert ist gratis. Zur Deckung der erheblichen Kosten hoffen wir allerdings auf eine grosszügige Kollekte», sagt Janine Binswanger, die seit dem Frühling als Co-Präsidentin den Verein zusammen mit dem Präsidenten Christian Meisterhans leitet.

Impression einer Probe. Bild: Ralph Ribi

Bessere Auftrittsmöglichkeiten gesucht

Am Ende des Jahres blickt die Stadtmusik auch bereits auf das Programm 2023. Das Frühjahrskonzert vom 7. Mai in der Tonhalle St.Gallen wird sie erstmals zusammen mit der Otmarmusik St.Gallen gestalten. «Der gemeinsame Auftritt ist nicht zuletzt auch ein Ausdruck dafür, dass wir vermehrt mit den anderen Orchestern der Stadt zusammenarbeiten wollen», sagt Janine Binswanger. «Unser Ziel ist es, dass die Blasmusikszene in unserer Stadt wieder Rückenwind erfährt», ergänzt Christian Meisterhans. Mit der Stadtverwaltung bessere Auftritts- und Probemöglichkeiten diskutieren, den Nachwuchsproblemen entgegenwirken und sowohl bei aktiven Musizierenden als auch bei den Zuhörenden das Interesse an der Musik fördern, nennt er als Schwerpunkte der Zusammenarbeit.

Der Lucerne Symphonic Wind Band Contest vom 17. Juni stellt für die Stadtmusik das Highlight des Jahres dar. «Er findet zum ersten Mal statt und richtet sich an die Blasorchester der Höchstklasse», beschreibt Niki Wüthrich den musikalischen Anlass. Die Anzahl der Orchester ist auf acht beschränkt. Wer ausgewählt wurde, kann in den maximal 50 Minuten Spielzeit selbst gewählte Werke vortragen. Der freundschaftliche Wettstreit wird von ausgewählten Jurorinnen und Juroren aus dem In- und Ausland beurteilt. «Die Vorbereitungen für unseren Auftritt im KKL Luzern haben bereits begonnen. Das Konzert in der Kirche St.Laurenzen und das Frühjahrskonzert in der Tonhalle nutzen wir dazu, unsere Präsentation am Contest so perfekt wie möglich vorzubereiten», betont der Dirigent.

In diesem Jahr spielt die Stadtmusik St.Gallen am 4. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche St Laurenzen. Bild: Ralph Ribi

Neue Mitglieder sind willkommen

Laut Janine Binswanger und Christian Meisterhans verfügt die Stadtmusik St.Gallen zurzeit über eine gute Basisbesetzung, die jedoch regelmässig durch Aushilfen ergänzt werden muss. Daher seien motivierte und musikalisch ambitionierte Neumitglieder jederzeit herzlich willkommen. Besonders gesucht ist Zuwachs im Schlagzeug-/Perkussions-Register. Um Interessenten einen Einblick in die Probenarbeit der Stadtmusik zu ermöglichen, findet am 16. Januar 2023 zwischen 20 und 22 Uhr eine Schnupperprobe im Probelokal an der Steinachstrasse 77 statt, wofür man sich via info@stadtmusik-sg.ch anmelden kann.