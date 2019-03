«Bis in 20 Jahren herrscht auf den St.Galler Strassen das pure Chaos»: Freude und Frust über Ausbau der Stadtautobahn

(dag) Bei den Verkehrsverbänden gehen die Meinungen über die Pläne zum Ausbau der Stadtautobahn auseinander. Aus Sicht des TCS sei das Projekt «sehr positiv», sagt Marcel Aebischer, Präsident der Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung und Vizepräsident der Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden. «Inzwischen müsste jedem klar sein, dass es diese Ausbauten braucht» – und zwar nicht nur die dritte Röhre, sondern auch die beiden Tunnels zwischen dem Sitterviadukt und dem Güterbahnhofareal (Tunnel Feldli) sowie zwischen dem Güterbahnhofareal und der Liebegg (Tunnel Liebegg). Die Notwendigkeit dieser Ausbauten zeige sich an der Geschlossenheit von Bund, Kantonen und Gemeinden.

Erfreulich sei insbesondere der Kostenteiler, sagt Aebischer. Dass der Bund einen Grossteil der rund 1,3 Milliarden übernehme, sei für die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie für die Gemeinden St. Gallen und Teufen ein Glücksfall. «Auf die Steuerzahler kommt viel weniger zu, als man erwarten konnte, gerade auch im Vergleich mit anderen Strassenausbauten in der Region.» Einziger Wermutstropfen sei der Zeithorizont. Vorgesehen ist, dass die dritte Röhre durch den Rosenberg sowie die beiden Tunnels Feldli und Liebegg ungefähr im Jahr 2040 fertig sein sollten. «Ich hoffe, dass sich das früher realisieren lässt», sagt Marcel Aebischer.

Der VCS hingegen würde es begrüssen, wenn das Projekt gar nicht realisiert würde. «Wir sind entsetzt über diese Pläne», sagt Ruedi Blumer, Co-Präsident der Sektion St.Gallen/Appenzell. Eine solche Lösung könne nur resultieren, wenn Bund, Kantone und Gemeinden die Augen und Ohren vor der Klimaschutzdebatte verschliessen. Würden sie diese ernst nehmen, würden sie keine neuen Strassen bauen. Es sei eine ewige Geschichte, dass man Kapazitätsengpässen mit dem Bau neuer Strassen begegne, bis auch diese wieder verstopft seien. «Diese Spirale ist nicht zielführend.»

Die Autos würden immer grösser, stärker und schwerer, gleichzeitig beförderten sie immer weniger Personen, sagt Blumer. «Heute sitzt in neun von zehn Autos nur eine einzige Person.» Diese Entwicklung werde mit dem Bau neuer Strasseninfrastruktur unterstützt. «Das Klima können wir nicht so retten, sondern mit dem Umstieg auf den ÖV oder den Fuss- und Veloverkehr.» Es brauche den Druck, sich wieder zu dritt oder zu viert in ein Auto zu setzen. Mit zusätzlichen Strassen erreiche man das Gegenteil. Und während die Stadt St.Gallen bisher vergebens für einen Viertelstundentakt der S-Bahn an ihren Bahnhöfen kämpfe, weil das Geld für Infrastrukturausbauten fehle, investierten Bund und Kantone Hunderte von Millionen Franken in den Ausbau der Stadtautobahn. «Das ist ein falsches Signal», sagt Brunner. Auch die neue Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen werde dadurch torpediert. «Die Verantwortlichen blenden die Realität in Sachen Klima und Raumplanung komplett aus.»