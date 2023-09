Biodiversität Den Wildbienen in der Stadt geht es besser als ihren Artgenossen auf dem Land: So will die Stadt St.Gallen den bedrohten Nützlingen helfen Die Wildbienen sind bedroht – auch in der Stadt St.Gallen. Sie will fünf Hektaren wertvollen Lebensraum schaffen, um die Nützlinge zu fördern. Die St.Galler Umweltingenieurin Andrea Munz begleitet das Projekt – und will die Wildbienen bekannter machen. Kein leichtes Unterfangen.

Umweltingenieurin Andrea Munz von Stadtgrün beobachtet Wildbienen hinter dem Neumarkt. Bild: Donato Caspari

Es regnet. Kein ideales Wetter für eine Wildbienenexpedition hinter dem Neumarkt. Weit und breit sind keine Insekten in Sicht. Andrea Munz hebt das vertrocknete Blatt einer Königskerze hoch und schaut, ob sich darunter eine Wildbiene verbirgt. «Wenn es nass ist, fliegen die Insekten nicht gerne aus, da suchen sie lieber unter Blättern Schutz», sagt die Umweltingenieurin und Projektleiterin von Stadtgrün. Wildbienen geben keinen Honig – sind aber wichtige Bestäuberinnen für Obst, Beeren und Gemüse. Sie leisten weltweit einen Grossteil der Bestäubungsarbeit. «Das ist noch zu wenig bekannt», sagt Munz.

Wenn es einen Oscar für die beliebtesten Insekten gäbe, würde die Wildbiene leer ausgehen. Eine kaum beachtete Statistin. Die vom Menschen gezüchtete Honigbiene würde hingegen mit Applaus überschüttet. Die Honigbiene ist zum Symbol für Naturschutz geworden. Dazu hat auch der Dokumentarfilm «More Than Honey» des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof aus dem Jahr 2012 beigetragen. Schnell geht vergessen, dass es neben der Honigbiene in der Schweiz noch 600 Wildbienenarten gibt, davon gelten 45 Prozent als gefährdet.

Auch in der Stadt St.Gallen stehen Wildbienen unter Druck. Durch die Verbauung der Landschaft und versiegelte Flächen verschwindet wertvoller Lebensraum. «Es gibt zu viele monotone Rasenflächen», sagt Andrea Munz. Den Wildbienen in der Stadt gehe es aber besser als den Wildbienen in der intensiv genutzten Landwirtschaft. Herbizide und Überdüngung führen zu einem Rückgang des Blütenangebots. «Auf vielen Wiesen wächst fast nur noch Löwenzahn.»

Essbarer Park im Stephanshorn geplant

Die städtische Dienststelle Stadtgrün will bis 2032 fünf Hektaren ökologisch wertvollen Lebensraum schaffen – das entspricht fast fünf Fussballfeldern. So will es das städtische Biodiversitätskonzept. Beim Schulhaus Rotmonten wurde laut Munz bereits eine Rasenfläche durch eine Blumenwiese und eine Ruderalfläche ersetzt. Im Zuge der Sanierung des Oberstufenschulhauses Zil wurden dieses Jahr kleinere Ruderalflächen geschaffen, eine Dachbegrünung, Strauchgruppen und eine Wildblumenwiese angepflanzt.

Auf der Wiese hinter dem Naturmuseum im Stephanshorn ist ein essbarer Park geplant, mit Johannisbeeren und Küchenkräutern, die man pflücken darf. «Mensch und Tier sollen etwas davon haben», sagt Munz.

Auch kleine Flächen seien von Bedeutung, um die Wildbienenvielfalt zu fördern. Die Kiesflächen neben dem Polizeigebäude an der Vadianstrasse sollen mit einheimischen Stauden aufgewertet werden. Auf der Kreuzbleiche hat Stadtgrün auf einem dreieckigen Spickel eine Magerwiese angelegt. «Noch sieht es da etwas trostlos aus», sagt Munz. Doch schon nächsten Sommer soll es dort prächtig blühen.

Ein reich gedecktes Buffet für Wildbienen

Nicht immer gelingen ökologische Eingriffe. Beim Gübsensee errichtete die Stadt Steinhaufen für Eidechsen. Doch Ausflügler bauten aus den Steinen eine Feuerstelle.

Ein Paradebeispiel für eine gelungene ökologische Umgestaltung befindet sich hinter dem Neumarkt: An der Kreuzung bei der Teufener- und Davidstrasse hat die Stadt aus einem grauen Unort eine bunte Erholungsoase geschaffen.

Wo früher Asphalt war, lädt nun eine Kiesfläche mit zwei ovalen Pflanzenbeeten und Sitzbänken zum Verweilen ein. An diesem sonnigen Standort sorgten im Sommer zwei Meter hohe Eselsdisteln mit silberweissen Blättern und violetten Blüten neben Natternkopf, Klatschnelke und Weinraute für einen attraktiven Blickfang – und für ein reich gedecktes Buffet für Wildbienen.

Eselsdisteln, Nelken und Königskerzen hinter dem Neumarkt. Bild: zvg

Die meisten Pflanzen sind nun schon verblüht. Nur noch ein paar Königskerzen sorgen für hellgelbe Farbtupfer. «Das Nahrungsangebot für Wildbienen ist jetzt knapp», sagt Munz. Pollen und Nektar sind Mangelware. Das mache den Wildbienen zu schaffen. Besonders wertvoll sei Efeu – eine der letzten Pflanzen, die bis November blüht. Das freut die Efeu-Seidenbiene, die sich einzig und allein von dieser Pflanze ernährt. «Der Efeu ist eine lässige, total unterschätzte Pflanze. Im Frühling sind seine Beeren Powerfood für die Vögel», sagt Munz.

Wildbiene lebt als Single

Obwohl viele Wildbienenarten auf bestimmte Pflanzen spezialisiert seien, lassen sie sich einfach und wirkungsvoll fördern: Schon ein Blumentopf auf dem Balkon mit einer pollen- und nektarreichen Pflanze wie Salbei oder Glockenblumen genüge, um Besuch von Wildbienen zu bekommen. Gefüllte Blüten wie Dahlien, Tulpen und Geranien bieten ihnen keine Nahrung.

Wildbienenhotels nützen nur bedingt etwas, da drei Viertel aller Wildbienenarten am Boden nisten. Manche legen ihre Eier in den Sand, andere in einen Pflanzenstängel, andere brauchen ein Schneckenhaus. Im Gegensatz zu Honigbienen leben die meisten Wildbienen solitär. Das Weibchen muss Nektar und Pollen für seinen Nachwuchs allein sammeln.

Die meisten Wildbienen nisten im Boden – Wildbienenhotels nützen ihnen nichts. Bild: zvg

Hummel-Bummel-Spaziergänge und Fotowettbewerb

Munz will die Nützlinge bekannter machen: Sie hat das zweijährige Projekt «Wollbiene und Wiesenhummel» der Organisation Stadtwildtiere begleitet. Ehrenamtliche kartierten Grünflächen, die den Insekten als Lebensraum dienen – Buntbrachen, Blühstreifen, Balkonkistchen, Dachbegrünungen. Die Auswertung liegt noch nicht vor.

Es gab Hummel-Bummel-Touren durch St.Gallen, einen Infostand am Ökomarkt und einen Balkonkisten-Pflanzworkshop. An einem Wildbienen-Fotowettbewerb nahmen gerade einmal 24 Personen teil. Sie schickten Bilder von Mauerbienen, Glockenblumen-Scherenbienen und Hummeln ein. Nächstes Jahr widmet sich Stadtwildtiere dem Thema Fledermaus. Das werde wohl eine breitere Zielgruppe ansprechen, sagt Munz. Es ist schwieriger, Aufmerksamkeit zu wecken für ein winziges, diskretes Tierchen wie die Wildbiene, wovon die kleinste Art kaum grösser als ein Reiskorn ist.

Im Rahmen des Projekts haben 16 Freiwillige Wildbienen in der Stadt St.Gallen beobachtet und fotografiert. Der Zürcher Wildbienenexperte André Rey half, die Tiere zu bestimmen, was für Laien schwierig sei. «Daraus haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen», sagt Andrea Munz. «Auf Stadtsanktgaller Boden konnten 30 Wildbienenarten nachgewiesen werden.» Es ist das erste Mal, dass in St.Gallen eine solche Zählung stattfand. Sind 30 Arten viel oder wenig?

«Wir können davon ausgehen, dass dies einem Viertel der in St.Gallen potenziell vorkommenden Arten entspricht», sagt Munz. In Zürich seien bei einer Wildbienenkartierung mit Spezialisten 200 Arten festgestellt worden, in Luzern 150. Da St.Gallen etwas höher liegt, gehe man davor aus, dass die Zahl der Wildbienen etwas tiefer sei. «Da wir mit Freiwilligen nur aufgrund von Fotografien 30 Arten feststellen konnten, ist dies eine gute und mit anderen Städten vergleichbare Zahl.» Um ganz genaue Angaben zu gewinnen, müsste man mit Spezialisten arbeiten, Wildbienen nicht nur ab Fotografie bestimmen und auch Lebensräume ausserhalb des Siedlungsgebietes erforschen, wie Feuchtwiesen und Waldränder.

Im Pflanzenbeet hinter dem Neumarkt liegen vertrocknete, abgestorbene Eselsdisteln kreuz und quer. «Das ist gut, so können Wildbienen in den Stängeln Eier legen», sagt Munz. Spatzen picken Samen aus den Samenständen der Wegwarte. Als der Regen kurz Pause macht, summt es doch noch. Eine Hummel besucht die kleine blaue Blüte einer Ochsenzunge – umtost vom Verkehr der David- und Teufenerstrasse.