Biodiversität «Ich will keinen gepützelten Garten»: Gossauerin zeigt ihren prächtigen Naturgarten, in dem sich auch Igel und Distelfink wohlfühlen Die Gossauerin Corina Brühwiler hat einen der schönsten und artenreichsten Gärten der Region. Ein Besuch im Schmetterlings- und Blumenparadies.

Corina Brühwiler bindet einen Natternkopf zurück. Die einheimische Staude wird von über 30 Wildbienenarten und 40 Schmetterlingsarten geschätzt. Bild: Nik Roth

Kürzlich begegnete Corina Brühwiler in ihrem Garten einem Igel. Er fauchte sie an. Auch Distelfinken beobachtet sie oft in ihrem Blumenparadies an der Haldenstrasse 64 in Gossau. «Wenn die Samen der Wegwarten reif sind, fallen Heerscharen von Distelfinken ein und veranstalten ein Konzert», sagt die 65-Jährige. Die bunten Finken klauben mit ihren Schnäbeln die Samen aus den Fruchtständen.

Der Grund für den Besuch der seltenen Vögel: Corina Brühwiler hat einen der artenreichsten Gärten in Gossau. Ein paar Meter weiter wälzt sich der Verkehr durch die St.Gallerstrasse. Niemand würde vermuten, dass sich um die Ecke ein verwunschener Garten verbirgt.

Er ist etwa 200 Quadratmeter gross, besteht zur Hälfte aus einer Blumenwiese mit einer grossen Blutbuche und ist von einer Hecke aus Kornelkirsche und Feldahorn umgeben. Die Wiese wird nur zwei Mal im Jahr gemäht, damit sich die Blumen vermehren können. Zur anderen Hälfte besteht der Garten aus einem langen Staudenbeet voller Wildblumen und Bauerngartenpflanzen wie Flox, Herzgespann, Johanniskraut, Malven und Natterkopf. Sie bilden bunte Wolken. Ein betörender Anblick, bei dem einem das Herz aufgeht. Doch Zeit für Genuss hat Brühwiler wenig, und auch in ihre Hängematte legt sie sich selten: «Ich sehe überall Arbeit», sagt sie und bindet eine Staude auf, damit sie nicht auf den Weg kippt.

Der Distelfink ist selten geworden, weil es ihm an Nahrung fehlt. Bild: Luciano Pau

Der Kiesweg schlängelt sich durch das Blütenmeer, über dem Hummeln, Bienen und Schmetterlinge schwirren. Corina Brühwiler streift über den borstigen Stängel und die blauen Blüten eines Natternkopfs, sodass schwarz glänzende Samen heraus spicken. So vermehrt sich die einheimische Wildstaude, die mit ihrem zuckerreichen Nektar Nahrung für 40 Schmetterlingsarten und über 30 Wildbienenarten bietet.

Auch mitten auf dem Kiesweg spriessen Blumen und Kräuter wie Thymian, die es trocken und heiss mögen. Corina Brühwiler lässt einige stehen, andere weist sie mit dem Jätpickel in Schranken.

Corina Brühwiler jätet den Kiesweg gelegentlich, lässt aber einigen Pflanzen darauf ihren natürlichen Lauf. Bild: Nik Roth

Dieser fliessende Übergang zwischen Staudenbeet und Kiesweg begeistert den Gossauer Gartenberater und Landschaftsarchitekten Andreas Kunz. Er findet es schön, dass Corina Brühwiler auf klare Begrenzungen verzichtet. «Absolut fantastisch», sagt er und lobt die wertvolle Vegetation in ihrem Garten. «Solche Ruderalflächen aus Kies und magerem Boden wären eine ökologische Alternative zu leblosen Steingärten.» Wer an der Südseite seines Hauses einen Schottergarten habe, könnte diesen mit wenig Aufwand in eine pflegeleichte Ruderalfläche verwandeln – und damit einen wertvollen Lebensraum für Blumen und Schmetterlinge schaffen.

Andreas Kunz führte kürzlich rund 50 Garteninteressierte in den dicht bepflanzten Privatgarten von Corina Brühwiler. Einige bewunderten die Pflanzenvielfalt, andere meinten, ein solcher Garten wäre ihnen «zu wild».

Ehemann kümmerte sich um den Kompost

Das ist Corina Brühwiler egal. «Die Leute wissen nicht, wie schön es ist, wenn man die Natur ein Stück weit sich selber überlassen kann. Das bewahrt mich vor dem ‹Bützle›.» Sie wolle keinen gepützelten Garten. Schon als sie und ihr Mann – der vor einem Jahr im Alpstein tödlich verunglückte alt Stadtpräsident Alex Brühwiler – vor 30 Jahren in das einstige Stickerhaus einzogen, war für beide klar, dass sie einen Naturgarten wollen. Damals bestand der Garten bloss aus einer Wiese und einer Thujahecke. Sie beauftragten die Gartenfirma Winkler Richard in Wängi – ein Naturgartenpionier – mit der Gartengestaltung.

Der Garten war stets Corina Brühwilers Domäne. Ihr Mann war als Stadtpräsident zu absorbiert mit anderen Pflichten, kümmerte sich aber mehr oder weniger gern um den Kompost. «Wir hatten beide immer so viel zu tun, dass wir nie einen Fernseher hatten», sagt die Witwe.

Zwei Mal im Jahr kommt eine Gärtnerin vorbei

Zwei Mal im Jahr kommt eine Gärtnerin von Winkler Richard vorbei, um den Garten zu gestalten. Sie bändigt Pflanzen, die sich zu dominant ausbreiten. «Ich lasse ihr dabei freie Hand», sagt Corina Brühwiler. An der linken Hauswand reifen Brombeeren, Himbeeren und Cassis neben einem Regenfass. Die Gärtnerin tränkt ihre Pflanzen kaum, begiesst die Wurzeln aber hin und wieder mit Brennnesselbrühe, um sie zu stärken.

Hinter ihrem Haus führt eine Holztreppe auf eine Veranda. Vor einer grossen Fensterfront leuchtet ein zehn Meter langes Wegwartenfeld, ein Magnet für Bienen und andere Insekten. Die krautigen, zähen Wegwarten blühen nur morgens in zartem Hellblau. Die Wegwarte macht ihrem Namen alle Ehre: Zur Blütezeit im Hochsommer ist sie eine auffällige Begleiterin an Wegrändern. «Sie ist eine der wertvollsten Pflanzen im Naturgarten, nebst dem Natternkopf», sagt Corina Brühwiler – und freut sich schon auf den Besuch der Distelfinken.