BIODIVERSITÄT Ein Spielplatz für Kind und Natur: Der Lions Club St.Gallen baut eine Sandspielanlage auf dem Areal Bach Der Lions Club finanziert eine 15'000 Franken teure Sandspielanlage auf dem Areal Bach. Am Samstag nehmen die Mitglieder selbst eine Schaufel in die Hand und bauen den Spielplatz. Davon sollen nicht nur Kinder, sondern auch Wildbienen und andere Insekten profitieren.

Das Areal Bach in St.Fiden ist eine naturnahe Begegnungszone für Jung und Alt. Der Treffpunkt zeichnet sich aus durch diverse Bäume, Pioniergewächse und bunte Blumenwiesen, die wild durcheinander wachsen dürfen. Nebst rund 150 Bäumen und Sträuchern gibt es auf dem Platz unter anderem einen Lerngarten, das Gastronomieangebot von Gustav Gleis und eine Feuerstelle.

Die GSI Architekten AG und der Quartierverein Nordost-Heiligkreuz haben das Areal Bach vor drei Jahren initiiert. Die Landschaftsarchitektin Céline Hummel ist seither immer dabei, wenn sich auf dem Areal etwas Neues tut. Wie auch am Samstag. Dann entsteht auf dem Platz eine Sandspielanlage. Diese soll das Angebot für Familien und Kinder beim Quartiertreffpunkt ergänzen.

Sinnvolles Projekt für das Quartier

Der Lions Club St.Gallen finanziert das Projekt und packt bei der Umsetzung selber mit an. «Wir wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben», sagt Daniel Cavelti, Mitglied des Lions Clubs. Die Kosten der Anlage belaufen sich auf rund 15’000 Franken.

Der Lions Club ist immer auf der Suche nach unterstützungswürdigen Projekten. Cavelti sagt: «Das Areal Bach nutzt den Freiraum im Quartier sehr sinnvoll.» Der Club finanziert sonst vermehrt hilfsbedürftigere Projekte, beispielsweise in Spitälern oder in Frauenhäuser. Die Sandspielanlage sei laut Cavelti zwar keine dringende Angelegenheit, aber ein Angebot, von dem ein breiter Teil der Gesellschaft profitiere.

Darüber hinaus sei es vorbildlicher, wenn der Lions Club bei Projekten aktiv mithilft und nicht nur die Kosten übernimmt, sagt Cavelti. Von den insgesamt 75 Mitgliedern helfen am Samstag 19 beim Errichten der Anlage.

Fördern der Artenvielfalt

«Der Sandspielplatz wird auch ein Geschenk für die Natur», sagt Landschaftsarchitektin Hummel. Im Sand sollen Rückzugsmöglichkeiten für Wildbienen und andere Insekten entstehen. «Das fördert schliesslich die Artenvielfalt», sagt Markus Allemann, der einen Naturgartenbetrieb führt und bei der Umsetzung des Spielplatzes mithilft.

Der Sand, der für die Spielanlage verwendet wird, kommt direkt aus der Kiesgrube. Er wird, nicht wie herkömmlicher Spielsand, gereinigt oder aufbereitet. Allemann sagt: «Das Gute ist, dass keine maschinelle Energie dahinter steckt.» Der Sand hat viel Lehm drin, dadurch klebt er besser und eignet sich gut zum Spielen.

«Das Zusammenleben zwischen den Kindern und den Tieren soll sich ganz von alleine regulieren», so Hummel. Für die Kinder gibt es eine Schwengelpumpe. «Sand in Kombination mit Wasser ist immer sehr beliebt bei den Jüngsten», sagt Hummel. An den Rädern des Sandspielanlage, wo sich die Kinder wohl seltener aufhalten, können sich die Insekten dann holen, was sie brauchen. Es soll ein Miteinander zwischen Mensch und Natur entstehen.