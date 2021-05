Biodiversität «Die Steingärten sollen nicht Überhand nehmen»: So kämpft die Gemeinde Häggenschwil für mehr Artenvielfalt – und das unternehmen andere Gemeinden Zuerst ein Leitfaden für die Gärten der Bevölkerung, nun ein Konzept für die Gemeindeliegenschaften: Die Gemeinde Häggenschwil intensiviert den Kampf gegen die Steingärten und für mehr Biodiversität. Auch andere Gemeinden ergreifen Massnahmen.

Steingärten sind nicht gut für die Biodiversität. Bild: Andrea Stalder

20 Seiten lang ist er, professionell gestaltet mit schönen Bildern und geschrieben von einer eigens dafür eingesetzten Arbeitsgruppe: Im Februar hat die Gemeinde Häggenschwil einen Leitfaden für mehr Biodiversität und Artenvielfalt in alle Haushalte geschickt. Der Titel: «Natürlich Häggenschwil». In der Broschüre wird den Einwohnerinnen und Einwohnern unter anderem erklärt, wie man Grünflächen ökologisch wertvoller gestalten kann und warum Steingärten ganz und gar nicht gut für die Natur sind.

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident von Häggenschwil. Bild: Tobias Garcia

Doch die Gemeinde will nicht nur die Bevölkerung sensibilisieren, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. Dieses Jahr lässt sie darum ein Konzept erstellen, um die Biodiversität bei den Gemeindeliegenschaften zu verbessern. Dort bestehe «grosser Handlungsbedarf», teilte der Gemeinderat kürzlich mit. Das hätten Abklärungen der Arbeitsgruppe ergeben.

Doch was kann getan werden? Gemeindepräsident Raffael Gemperle sagt: «Nicht genutzte Rasenflächen könnten sich zu einer Blumenwiese entwickeln. Oder Rabatten könnten artenreicher gepflanzt werden.» Kostenpunkt für das Konzept und die erste Umsetzungsphase: knapp 25'000 Franken.

Bei Baugesuchen werden Empfehlungen abgegeben

Arbeitsgruppe, Leitfaden für die Bevölkerung, Konzept für die Gemeinde: Steht es im idyllischen Häggenschwil so schlecht um die Artenvielfalt? «Nein, das nicht. Aber die Sensibilisierung bei diesem Thema ist der Arbeitsgruppe und dem Gemeinderat wichtig», sagt Gemperle.

«Wir wollen die Biodiversität stärker fördern, die Ausbreitung von Neophyten bekämpfen und verhindern, dass die Steingärten Überhand nehmen.»

Damit ist es dem Gemeindepräsidenten ernst: Man werde bei neuen Baugesuchen auch Empfehlungen in diese Richtung abgeben.

Blick von oben auf Häggenschwil. Bild: Urs Bucher

Wenn die Bevölkerung und die Gemeinde ein ausgezeichnetes Anschauungsbeispiel für Biodiversität brauchen, müssen sie nicht lange suchen. Kürzlich wurde der Kindergarten in Häggenschwil vom WWF Ostschweiz im Rahmen des Projekts «Biodiversität macht Schule» für seine «besonders kinder- und naturgerechte Umgebung» ausgezeichnet.

In verschiedenen Gemeinden laufen oder liefen Projekte

Die Förderung der Biodiversität ist indes nicht nur in Häggenschwil ein Thema. So hat beispielsweise die Gemeinde Muolen schon vor einiger Zeit die Broschüre «Eine Idee wächst» herausgegeben mit verschiedenen Tipps für Gartenbesitzer. Auch in anderen Gemeinden der Region St.Gallen laufen oder liefen Projekte.

Als die Gemeinde Gaiserwald 2019 in Abtwil Einfamilienhaus-Bauland mit toller Aussicht verkaufte, war eine von vielen Bedingungen: Im Garten sollen einheimische Pflanzen eine wichtige Rolle spielen, flächige Steingärten sind nicht erwünscht.

Aufsehen erregt hat vor zwei Jahren die Gemeinde Heiden. Sie erliess Gestaltungsrichtlinien für Gärten. Nicht erwünscht sind: mit Folie versiegelte Steingärten, mit grobem Schotter gefüllte Metallkörbe, Mauern aus chinesischen Granitklötzen und massive Sichtschutzwände. Dabei geht es auch ums Ortsbild: Steingärten passten nicht ins Appenzellerland, so die Argumentation.