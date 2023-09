Bildung Stadt Gossau will Pensen der Schulleitungen erhöhen und Sonderpädagogik-Fachstelle einführen Die Rahmenbedingungen für die Schulleitungen in Gossau sind nicht mehr zeitgemäss. Die Stadt will sie nun anpassen und flächendeckend Co-Schulleitungen einführen. Zudem soll die Leitung der Sonderpädagogik einer neuen Fachstelle übertragen werden. Die Anpassungen bedeuten jährliche Mehrkosten von 360’000 Franken.

Der Schulalltag ist nicht für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler herausfordernd, sondern auch für die Schulleitungen. Bild: zvg/Dario Zimmerli

Fordernde Eltern, hoher Zeitaufwand, grosse Erwartungen, Fachkräftemangel: Regelmässig wird darüber berichtet, dass die Belastung für Lehrpersonen zunimmt. Aber auch die Schulleitungen sind stark gefordert. Seit über 25 Jahren hat die Volksschule professionelle Schulleitungen. Nun will die Stadt Gossau die Rahmenbedingungen für diese anpassen.

Mit der Schule habe sich auch der Berufsalltag der Schulleitungen über die Jahre verändert, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Unter anderem durch eine dynamische Schulentwicklung mit vielen Projekten, steigende Schülerzahlen und entsprechend mehr Lehrpersonen sowie einen höheren Zeitbedarf für die Personalführung.

Zugenommen hätten auch die Bedeutung und damit die Pensen im Bereich Sonderpädagogik. «Die Aufgabe der Schule ist es, Hindernisse fürs Lernen so früh wie möglich abzubauen, damit Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ihr volles Potenzial ausschöpfen können», sagt Gossaus Schulpräsident Stefan Rindlisbacher.

Weiter konzentriere sich der Schulrat vermehrt auf strategische Aufgaben und überlasse die operative Führung der Schule «richtigerweise den Schulleitungen».

Nachfolgesuche gestaltete sich schwierig

«Mit all diesen Entwicklungen nicht Schritt gehalten haben die Rahmenbedingungen für die Schulleitungspersonen», heisst es in der Mitteilung der Stadt. An den Gossauer Schulen seien diese seit 15 Jahren unverändert. Dass es bislang trotzdem gut funktioniere, sei vorwiegend dem Umstand zu verdanken, dass alle Leitungspersonen auf langjährige Erfahrung bauen können. Bei der Nachfolgesuche für die Schulleitung der beiden Schulhäuser Gallus und Hirschberg zeigte sich dann aber, dass Anpassungen nötig sind.

Stefan Rindlisbacher, Schulpräsident Gossau. Bild: Andrea Stalder (8. 4. 2021)

Keine der zahlreichen Bewerberinnen und Bewerber war bereit, die Stelle unter den heutigen Rahmenbedingungen anzunehmen. Die Schulleitung wäre in einer Vollzeitstelle für zwei Schulhäuser mit insgesamt 370 Schülerinnen und Schülern sowie 40 Lehrpersonen zuständig gewesen. «Das wirkt extrem abschreckend», sagt Rindlisbacher. Der Kanton empfiehlt für eine Schulleitung im Vollamt lediglich 250 bis 350 Schülerinnen und Schüler.

Der Umstand, dass die Schulleitung sich zwischen zwei Schulhäusern hin und her bewegen muss, habe ebenfalls eine Rolle gespielt. Rindlisbacher sagt:

«Die Person muss das Pensum auf zwei Häuser verteilen, ist an beiden Orten nur halb präsent. Das ist nicht ideal.»

Erst mit einer notgedrungenen Anpassung des Pensums konnte die Stelle besetzt werden. Gab es bis vor den Sommerferien noch eine Vollzeitstelle, hat nach den Ferien nun eine Co-Schulleitung mit insgesamt 130 Prozent übernommen. Eine vernünftige Lösung, ist Rindlisbacher überzeugt. «Dank der Co-Leitung können die Schulleitungen Synergien nutzen und die Arbeit nach ihren Präferenzen aufteilen. Sie haben zudem einen Partner, sind nicht mehr alleine.»

Eine Projektgruppe habe vier verschiedene Schulleitungsmodelle überprüft. Dabei habe man festgestellt, dass das Co-Schulleitungsmodell die Führungsspanne deutlich reduziere, die Präsenz in den Schulhäusern erhöhe und die kollegiale Beratung fördere. Zudem werde die Stellvertretung sichergestellt und es können attraktive Pensen geschaffen werden. «Mit diesen Anpassungen wird die Qualität der Gossauer Schulleitungen weiterhin gesichert.»

Jährliche Mehrkosten von 360'000 Franken

Ab dem Schuljahr 2024/25 sollen nun die Rahmenbedingungen für sämtliche fünf Schulleitungen angepasst werden. Dazu ist eine Erhöhung des Gesamtpensums um 140 Prozent auf 660 Prozent vorgesehen. Damit können in sämtlichen Schuleinheiten Co-Leitungen geschaffen werden. Die Führung des sonderpädagogischen Personals - aktuell sind im Bereich Sonderpädagogik 1020 Stellenprozent auf 16 Personen verteilt -soll zudem neu in einer Fachstelle Sonderpädagogik gebündelt werden. Diese wird mit 60 Stellenprozenten dotiert.

Der Schulrat budgetiert für die Erhöhung der fünf Schulleitungspensen und die neue Fachstelle Sonderpädagogik jährliche Mehrkosten von 360’000 Franken. Der Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament einen entsprechenden Kreditantrag. Rindlisbacher geht davon aus, dass das Geschäft an der nächsten Parlamentssitzung vom 7. November beraten wird. «Für uns ist es extrem wichtig, dass die Vorlage dann ins Parlament kommt», sagt der Schulpräsident. Schliesslich müsse man schnellstmöglich mit der Rekrutierung beginnen.