Traditionsbeiz in der St.Galler Altstadt wechselt die Hand

Der «Goldene Leuen» ist in der Stadt St.Gallen legendär. Allerdings unter dem Namen «National», den die meisten auf «Naz» abkürzen. Die Traditionsbeiz wird in einem historischen Riegelhaus mit Baujahr 1603 an der Schmiedgasse geführt. Seit 1861 war darin eine Apotheke und das Café National untergebracht. In den vergangenen Jahrzehnten war das «Naz» ein wichtiger Treffpunkt: CVP-Politiker wie Kurt Furgler haben hier am Stammtisch gesessen. Und es ging nicht nur an der Fasnacht und am Stadtfest hoch zu und her. Jetzt steht die Traditionsbeiz vor einem Wirtewechsel. Walter Tobler gibt ans Ehepaar Schmidhauser ab, das bereits das Fondue-Beizli an der Brühlgasse führt.