Neues Kleinkraftwerk an der Sitter bei St.Gallen: Projekt in der Grafenau erreicht Meilenstein

Derzeit baut die Kraftwerk Burentobel AG in der Grafenau im Sittertobel bei St.Gallen ein neues Kleinkraftwerk. Am Mittwoch erreichte das Projekt mit der Montage der 17 Tonnen schweren Turbine einen wichtigen Meilenstein. In Betrieb gehen soll das Kraftwerk mit einer Jahresleistung von rund 1,5 Gigawatt (das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 430 Haushalten) im September dieses Jahres.