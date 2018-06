Bildstrecke

Fanjubel in St.Gallen:

Na also, es geht doch auch zu Fuss!

Die Schweiz und Brasilien haben es an der Fussball-WM ins Achtelfinal geschafft. Das haben ihre Fans am Donnerstagabend im St.Galler Stadtzentrum ausgiebig gefeiert: Die einen mit einer PS- und Hup-Orgie, die anderen zu Fuss und mit Samba-Trommeln. Zwei Arten der Begeisterung in einer Bildergalerie vereint.