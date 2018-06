Bildstrecke

Fanjubel an St.Galler Hausfassaden

Seit einigen Jahren gehört das Ritual zum Pflichtprogramm ganz eingefleischter Fussballfans während WM und EM: Mit Fahnen am Balkon und am Auto zeigt man einen Monat lang, wem seine Sympathien gehören. Ein Rundgang durch die Stadt St.Gallen am Tag des Spiels der Schweizer Nati gegen Costa Rica.