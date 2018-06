Das St.Galler Vogelspital: Selber fressende Entlein und flauschige Käuze

In der Vogelpflegestation St.Gallen sind im vergangenen Jahr so viele Wildvögel gelandet wie nie zuvor. 84 Prozent der 657 Tiere konnten nach der Pflege wieder dort, wo man sie gefunden hatte, ausgewildert werden. Getragen wird die Vogelpflegestation von einer Stiftung. Die praktische Arbeit wird hauptsächlich von Angehörigen der Voliere-Gesellschaft St.Gallen erledigt. Mit viel Herzblut engagiert sind sind deren Präsident Christian Müller und seine Ehefrau Dora. Die Wildvogelpflegestation selber befindet sich seit rund anderthalb Jahren im Naturmuseum St.Gallen. Greifvögel werden in einer speziellen Station am Pfauengässlein, Wasservögel in der Voliere im Stadtpark aufgepäppelt.