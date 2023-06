Bilanz Feldschiessen in der Region St.Gallen: Drei Schützen haben das Maximum erzielt Das Feldschiessen findet in der Region St.Gallen langsam aus dem Coronaloch heraus. Zwischen Gossau und Bodensee nahmen heuer sechs Prozent mehr Schützinnen und Schützen als 2022 teil. Der Anlass ist aber noch rund 300 Personen entfernt von den Teilnahmezahlen von vor der Pandemie.

Dieses Jahr nahmen zwischen Gossau und Bodensee sechs Prozent mehr Schützinnen und Schützen als 2022 teil, hier am Schiessstand Ochsenweid. Bild: Arthur Gamsa

Das Eidgenössische Feldschiessen gilt als grösstes und als eines der traditionsreichsten Schützenfeste der Welt. Seine Wurzeln reichen zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Anlass steht allen offen und kombiniert Schiesssport mit Geselligkeit. 2022 traten zum Eidgenössischen Feldschiessen schweizweit rund 125’000 Schützinnen und Schützen an.

In diesem Jahr rechnet der Schweizer Schiesssportverband mit einer ähnlich grossen Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern: Bis und mit dem offiziellen Wochenende vom 3./4. Juni haben bereits 108’000 Personen das Programm des Feldschiessens absolviert. Schützinnen und Schützen, die das noch tun wollen, haben auch heuer in ihren Vereinen Zeit dafür bis Ende August.

Terminkollisionen mit Reitern und Schwingern

In der Region zwischen Gossau und dem Bodensee wurde das Feldschiessen in diesem Jahr in drei Etappen durchgeführt. Bereits Anfang Mai geschossen wurde im Breitfeld bei St.Gallen; dies mit Rücksicht auf den CSIO und seine auf Schiesslärm in unmittelbarer Nachbarschaft empfindlich reagierenden Pferde. Am offiziellen Wochenende vom 3./4. Juni wurde dann an sechs Orten in der Region auf sieben Anlagen geschossen.

Beim Schiessen mit dem Karabiner oder dem Sturmgewehr auf 300 Meter erzielten 42,9 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Kranzresultat. Arthur Gamsa / St. Galler Tagblatt

Dieses Wochenende wurde das Feldschiessen im Einzugsgebiet des Regionalschützenverbandes St.Gallen mit der Durchführung im Erlenholz bei Wittenbach abgeschlossen. Hier hatte wegen des kantonalen Schwingfestes nicht am regulären Wochenende geschossen werden können. Viele Mitglieder der Wittenbacher Schützenvereine waren nämlich als Helferinnen und Helfer an jenem Grossanlass eingespannt.

1688 Schützinnen und Schützen im Einsatz

Trotz den Terminkollisionen mit CSIO und Schwingfest ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Eidgenössischen Feldschiessen zwischen Gossau, St.Gallen und Rorschach in diesem Jahr gegenüber 2022 wieder um sechs Prozent gestiegen. Insgesamt haben 1688 Personen das Programm mit dem Gewehr auf 300 Meter oder der Pistole auf 25 oder 50 Meter absolviert. Gleich drei Schützen erzielten dabei ein Maximalresultat.

Beim Schiessen mit dem Karabiner oder dem Sturmgewehr auf 300 Meter wurden in der Region St.Gallen 1303 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. 42,9 Prozent von ihnen erzielten ein Kranzresultat, erreichten also eine Punktzahl, die mit dem Kranzabzeichen honoriert wird. Zwei Schützen erzielten das maximal mögliche Total von 72 Punkten. Es sind dies Beat Kast (Schützenverein Eggersriet-Grub) und Markus Angehrn (Sportschützen St.Fiden-St.Gallen).

Mit der Pistole wird beim Eidgenössischen Feldschiessen auf 25 oder auf 50 Meter geschossen. Insgesamt traten auf diesen beiden Distanzen in diesem Jahr beim Regionalschützenverband St.Gallen 385 Personen an. 43,9 Prozent von ihnen erzielten ein Kranzresultat. Das Maximum von 180 mit der Pistole möglichen Punkten erzielte Raphael Künzle (Polizeischützen St.Gallen).

Breitensport für Jung und Alt

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Feldschiessens 2023 in der Region sind mit der Bilanz des Anlasse «sehr zufrieden», wie Christian Zwicker, Vizepräsident und Feldschiessen-Verantwortlicher beim Regionalschützenverband St.Gallen, sagt. Das Ganze sei gut und reibungslos über die Bühne gegangen. Und erfreulich sei vor allem auch, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz der beiden Terminkollisionen erneut gestiegen sei.

Ein Reiz des Feldschiessens ist für Christian Zwicker, dass dabei Alt und Jung miteinander aktiv sein könnten. So seien dafür etwa Grossväter mit ihren Enkeln, aber auch ganze Familien unterwegs. Das sehe man doch bei vielen anderen Sportarten eher selten. Mit dem Gewehr nahmen in diesem Jahr in der Region St.Gallen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgänge 1932 bis 2013 und mit der Pistole der Jahrgänge 1932 bis 2011 teil.

Älterer Schützen gaben ihr Hobby wegen Corona auf

In den Jahren 2007 bis 2019 hat das Eidgenössische Feldschiessen in der Region St.Gallen zahlenmässig einen Höhenflug erlebt. Der Spitzenwert für die vergangenen 20 Jahre wurde 2010 mit 2403 Personen verzeichnet. In den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 pendelte sich diese Zahl bei rund 2000 ein, um im ersten Coronajahr 2020 auf 1274 abzustürzen. 2021 kamen dann 1639 und 2022 1598 Schützinnen und Schützen. 2023 wurden jetzt 1688 Schiessende gezählt.

Die Coronapandemie sei in Schützenkreisen kein Thema mehr, sagt dazu Christian Zwicker vom Regionalschützenverband St.Gallen. Was sich in der Statistik bemerkbar mache, sei die Tatsache, dass die Pandemie für ältere Schützinnen und Schützen der Anlass gewesen sei, ihr Hobby aufzugeben. Dieses Phänomen kenne man aber nicht nur aus Schützenvereinen, sondern ganz allgemein aus dem gesamten Vereinswesen.

Christian Zwicker ist optimistisch, dass in der Region in den kommenden Jahren die Zahlen des Feldschiessens von vor der Coronapandemie wieder erreicht werden. Das sei ein ausdrückliches Ziel des Regionalschützenverbandes. Die Chancen seien gut, dass man dieses erreichen werde. Zum einen spreche das grosse Interesse am Schiesssport bei den Jungen dafür. Dieses zeige sich beispielsweise in den Jungschützenkursen. Zum anderen ist das Interesse von Mädchen und Frauen am Schiesssport weiterhin zunehmend, sagt Christian Zwicker.