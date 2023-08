Bilanz Beachmasters Rorschach leidet unter schlechtem Wetter: Zuschauertribüne ist bei Regenpausen dennoch voll In den kurzen Regenpausen wird sichtbar, dass das Beachmasters in Rorschach nach wie vor eine grosse Anziehungskraft hat. Die hochkarätigen Teams werden dann vor vollen Rängen angefeuert. Die Organisatoren ziehen trotz der misslichen Umstände eine durchaus positive Bilanz.

Am Samstagabend spielt das Wetter mit und die Beacharena ist sehr gut besucht. Bild: Tino Dietsche

Das Wetter meint es dieses Jahr nicht gut mit dem Beachvolley-Spektakel am Rorschacher Seeufer. Profi- und Amateurteams lassen sich vom Dauerregen die gute Laune aber nicht verderben. Sie setzen einen Cut oder Angle Shot, spielen einen raffinierten Float Service und verteidigen mit einem Chickenwing. Es wird hart um jeden Punkt gekämpft und nach den Bällen gehechtet, der nasse Sand schreckt davor nicht.

Bei den Frauen gewinnen Mara Betschart und Selina Marolf . Bild: Adrian Knecht

Die Zuschauer, eingepackt in farbige Regenponchos, werden zwischen den Spielzügen vom DJ unter anderem mit Sidos «Mein Block, mein Block» aus der Reserve gelockt. Die Finalspiele am Sonntagnachmittag gewinnen bei den Frauen Betschart / Marolf (SUI) gegen Körtzinger / Kunst (GER) mit 2:1 Sätzen und bei den Herren Quentin Métral / Yves Haussener (SUI) gegen Adrian Heidrich / Leo Dillier (SUI) ebenfalls mit 2:1 Sätzen.

Quentin Métral und Yves Haussener setzen sich bei den Herren durch. Bild: Adrian Knecht

Tribünen bei Regenpausen rasch wieder voll

«Derart verregnet wurden wir in den vergangenen Jahren noch nie. Umso schöner, dass sich die Tribünen bei den Regenpausen jeweils rasch wieder gefüllt haben. Vor allem am Samstagabend und an den Finalspielen vom Sonntagnachmittag waren die Zuschauerränge gut besetzt», resümiert Turnierdirektor Peter Thoma. Im VIP-Bereich, der vor Regen geschützt sei, seien bis Sonntagabend über 1200 Gäste registriert worden.

Das Publikum bekommt am Rorschacher Seeufer spannende Spiele zu sehen. Bild: Adrian Knecht

Vom Regen nicht abschrecken, lassen sich auch die Hobbyspielerinnen und -spieler. Beim Plauschturnier sind laut Thoma nur wenige Absagen zu verzeichnen, meist wegen Verletzung und Krankheit, weniger wegen des miesen Wetters. Klar sei, räumt der Turnierdirektor ein, dass Vereine, die sich im Beachvillage engagierten, weniger verdienten als in anderen Jahren. Die Organisatoren achteten aber auf faire Fixkosten, sodass niemand rote Zahlen schreiben müsse.

Thoma sagt, dass sich die Organisatoren vom Wetterpech nicht entmutigen lassen. Die Verträge seien bis 2026 unterschrieben und neue Sponsoren hätten bereits Interesse signalisiert. Das Publikumsinteresse sei nach wie vor gross und die Organisatoren seien motiviert, das Beachmasters auch weiterhin auf die Beine zu stellen.