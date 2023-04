Bilanz 342 neue Bürgerinnen und Bürger und ein Plus von 1,44 Millionen: So erlebte die Ortsbürgergemeinde St.Gallen das Jahr 2022 Die Ortbürgergemeinde St.Gallen präsentiert eine positive Jahresrechnung. Das Resultat von 1,44 Mio Franken ist vor allem Liegenschaften zu verdanken, die aufgewertet wurden.

Präsentierten das Jahresergebnis der Ortsbürgergemeinde St.Gallen (von links): Bürgerratsschreiber Roman Kern, Bürgerratspräsidentin Katrin Meier, Leiter Finanz- und Rechnungswesen Marco Vettiger sowie Matthias Rutzer, Leiter Kommunikation. Bild: Arthur Gamsa

Im Vorfeld der Bürgerversammlung, die am Montag, 8. Mai, um 19.30 Uhr in der Olma Halle 2.1 stattfinden wird, orientierten Bürgerratspräsidentin Katrin Meier und Finanzchef Marco Vettiger über die Jahresergebnisse 2022. Sie erinnerten zudem an die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Geschäftsjahres und gaben einen Ausblick auf bevorstehende Aufgaben, mit denen die Ortsbürgergemeinde St.Gallen ihre Tätigkeitsfelder weiterentwickeln will.

Nicht alle Geschäftsbereiche konnten das Jahr 2022 mit einem positiven Finanzresultat beenden. Den Vermögensanlagen setzten die sinkenden Börsen, steigenden Zinsen und Inflationsraten zu. Wohnen am Singenberg konnte sein Resultat gegenüber 2021 zwar steigern, doch machten sich laut Marco Vettiger noch immer Corona-Nachwehen bemerkbar, weshalb das Ergebnis deutlich tiefer als budgetiert liegt. Forstbetrieb und Stadtarchiv schlossen hingegen über dem Budget ab. Für ein positives Ergebnis sorgten jedoch vor allem die Liegenschaften. Dank ihrer Aufwertung schliesst die Jahresrechnung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen mit 2,11 Millionen Franken, nach der Reserveveränderung ist es ein Plus von 1,44 Mio Franken.

Neue Wohnungen tragen zum positiven Ergebnis bei

Zur Aufwertung der Liegenschaften trugen die rund 110 neuen Wohnungen im Waldacker bei. Die im Frühjahr 2022 bezogenen Bauten wurden als erste Holzbausiedlung der Schweiz mit dem Platin-Zertifikat für Nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Zudem schloss die Ortsbürgergemeinde 2022 die Sanierung ab des Ateliers Vogel an der Kleinbergstrasse und des Wohnhauses des Landwirtschaftsbetriebs Kirchli. Pächterwechsel in den Restaurants Scheitlinsbüchel und Peter und Paul machten Erneuerungsarbeiten nötig, die sich ebenfalls finanziell auswirkten.

Katrin Meier ging auf weitere Zahlen und Ereignisse ein, die prägend für das Geschäftsjahr 2022 waren. Die Ortsbürgergemeinde hiess 342 neue Bürgerinnen und Bürger willkommen, womit die Gesamtzahl auf 10‘368 Personen anstieg. Das Stadtarchiv und die Vadianische Sammlung führten 125 Veranstaltungen durch. Rund 700‘000 Franken Förderbeiträge an Projekte und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Natur und Alter wurden gesprochen. 19 Lernende schlossen im Juni ihre Lehre erfolgreich ab. Das Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter erhielt die neue Bezeichnung Wohnen am Singenberg. Und im Herbst eröffnete im Haus Bürgerspital das neue Angebot Tages- und Nachtbetreuung.

«Intensiv befasst hat sich der Bürgerrat mit der Zukunft der Geriatrie, die 1621 stationäre Patientinnen und Patienten zählte und im Jahresergebnis ein Defizit von 1,54 Mio Franken verbuchen musste», sagte die Bürgerratspräsidentin weiter. Nach der Zustimmung an der Bürgerversammlung vom 5. Dezember 2022 seien die Verhandlungen für den Verkauf der Geriatrie zeitnah aufgenommen und abgeschlossen worden. Die Übergabe der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG an das Kantonsspital St.Gallen erfolgte rückwirkend per 1. Januar 2023.

Aktuell laufen sechs Arealentwicklungen

Die Ortsbürgergemeinde wolle sich weiterhin engagiert für ihren Grundauftrag einsetzen, betonte Katrin Meier in ihrem Ausblick. Dieser beinhalte, dass sie attraktiven Wohnraum ermögliche, einen biodiversen Wald und die Naherholungsangebote rund um die Stadt pflege, aber auch St.Gallerinnen und St.Gallern im Alter zentral und zugleich im Grünen gelegene Wohnangebote sowie qualifizierte Betreuung und Pflege biete. Zudem erforsche und vermittle die Ortsbürgergemeinde das historische Erbe der Stadt und fördere deren kulturelles Leben.

Laut Katrin Meier zählt der Bereich Liegenschaften zurzeit sechs laufende Arealentwicklungen. Dazu gehören Projekte im Waldacker (zweiter Teil), im Stephanshorn und auf dem Areal, auf dem heute das Kinderspital steht. Zudem stehen die Erneuerung eines Stalls in der Wiesenweid und des Jennyhauses in Wildhaus an. Im Bereich Forst und Natur sei die Professionalisierung der Naturschule geplant. Eine grosse und wichtige Aufgabe sei es auch, die Wälder für den Klimawandel fit zu machen. Um sie stabil und gesund zu erhalten, werde die Vielfalt der Baumarten erhöht.

Das Wohnen am Singenberg bleibe ein wichtiger Schwerpunkt der Ortsbürgergemeinde. «Die neu etablierte Geschäftsleitung des Wohnens am Singenberg ist dabei, die Residenzangebote im Haus Singenberg ebenso wie die spezialisierte Pflege im Haus Bürgerspital weiter zu optimieren», erklärte die Bürgerratspräsidentin. Zudem gelte es, die im letzten Jahr neu aufgebaute Tages- und Nachtbetreuung zu etablieren.