Neueröffnung Die neue Bike World eröffnet am Donnerstag: Das erwartet Kundinnen und Kunden Die Bike World hat nun einen neuen Standort an der Fürstenlandstrasse. Nach langer Suche nach einem Standort ausserhalb der Innenstadt öffnet das Geschäft mit einem grossen Angebot am Donnerstag seine Türen.

Die neue Bike World mit Citybikes bis E-Mountainbikes an der Fürstenlandstrasse 102 in St.Gallen. Bild: Timon Scherrer

An der Fürstenlandstrasse 102 eröffnet ab Donnerstag ein Fachgeschäft für Velobegeisterte aus St.Gallen und Umgebung. Es ist der erste Bike-World-Laden in St.Gallen und der 14. in der Schweiz. Die Migros Ostschweiz, zu der die Bike World gehört, hatte jahrelang nach einem passenden Standort in St.Gallen gesucht. Dies, weil sich die Bike World erfahrungsgemäss aufgrund von Platzgründen und Parkplätzen lieber ausserhalb der Innenstadt niederlässt. Nun haben sie den passenden Platz für das Fachgeschäft an der Fürstenlandstrasse 102 gefunden.

Mit über zehn Standorten ist die Bike World breit gestreut und hat den schweizweit grössten Marktanteil. Im letzten Jahr öffneten vier Standorte, für dieses Jahr sind ebenfalls vier weitere geplant.

Die Werkstatt als Herzstück der Bike World

Daniel di Paolo, Leiter Bike World St.Gallen. Bild: Sven Hanselmann / PD

Die Auswahl erstreckt sich von Citybikes bis hin zu E-Mountainbikes. Es werden Velos von Marken wie Scott, Trek, Tour de Suisse und auch der Eigenmarke der Bike World angeboten. Die Velos kann man aufgrund der grossen Ladenfläche direkt im Geschäft testfahren und anpassen lassen. «Es ist für jede und jeden etwas da», sagt Daniel di Paolo, Leiter der Bike World St.Gallen. «In unserer Werkstatt arbeitet ein kompetentes und erfahrenes Team von sieben Velofreaks», so di Paolo. Die Bike World beinhaltet nämlich eine offen einsehbare Werkstatt, wo Kundinnen und Kunden ihre Velos mit einer Vielzahl von Zubehör und Einzelteilen ausstatten und individualisieren lassen können. Die Velos werden mit einem sogenannten Fitting-System individualisiert. Dabei werden Schritthöhe sowie Schulter- und Armlänge gemessen. Das Bike wird dann mit Hilfe von Lasertechnik auf den Millimeter genau eingestellt. Man kann sein Velo auch in der Bike World reparieren lassen, selbst wenn es nicht dort gekauft wurde.

In der offen einsehbaren Werkstatt in der Bike World werden die Bikes individualisiert und repariert. Bild: Timon Scherrer

Vincenzo Cro, Werkstattleiter Bike World St.Gallen. Bild: Sven Hanselmann / PD

Vincenzo Cro ist der Werkstattleiter der Bike World St.Gallen. «Der mit dem Velo im Blut», sagt di Paolo mit einem Schmunzeln. Bis zu 95 Prozent der Reparaturen können laut Cro vor Ort erledigt werden, zu den restlichen fünf Prozent gehört etwa eine Bestellung von einem Ersatzmotor. Di Paolo vergleicht seine Werkstatt mit einer Formel-1-Werkstatt: «Wir wollen keine Bastelwerkstatt haben, sondern den Kundinnen und Kunden einen angemessenen Service bieten.»