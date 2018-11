Big Brother auf Baustelle in Rorschach

Die ersten Mieter und Eigentümer sind bereits in den Seehof eingezogen. «Am 18. Oktober waren die ersten Schlüsselübergaben», sagt Bruno Konrad, Bauherrenvertreter des Seehofs. Insgesamt gibt es in der Überbauung 19 Miet- und 16 Eigentumswohnungen. Die Mietwohnungen seien alle vergeben, beim Eigentum seien neun bereits verkauft. «Damit sind wir sehr zufrieden. Zumal sich immer noch zahlreiche Interessenten melden», sagt Konrad. An einem Tag der offenen Tür am 8. und 9. Dezember sollen Interessierte die noch freien Wohnungen besichtigen können. Ebenfalls geöffnet hat gestern die öffentliche Parkgarage. Die offizielle Einweihung erfolgt am Dienstag. Derzeit finden auf dem Gelände noch vereinzelte Arbeiten statt, die bald abgeschlossen sein dürften, wie Konrad sagt. «Es folgt Asphaltierung der Laubenstrasse und auf der Seite Raiffeisen. Im Frühjahr kommen noch Deckbelagsarbeiten hinzu.» Während der Bauarbeiten entstand wegen einer Bodenabsenkung in einem benachbarten Gebäude, einer Familiengruft der Kirche, ein Riss (das «Tagblatt» berichtete am 19. Juni). Konrad sagt: «Der Fall liegt derzeit bei den Versicherungen. Wir stehen im engen Kontakt mit der Kirche.» (mre)