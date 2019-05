Bier und Brezel ab 10 Uhr: Das Frühschoppenkonzert hat den ersten runden Geburtstag Der Wittenbacher Verein Sportclub 79 veranstaltet am Sonntag das Frühschoppenkonzert zum zehnten Mal. Für Kinder organisiert ein Team der Ludothek Wittenbach ein Spieleprogramm. Nicolas Düsel

Auf dem Zentrumsplatz in Wittenbach veranstaltet der Verein Sportclub 79 am kommenden Sonntag ein Frühschoppenprogramm. Der Verein hat in den letzten zehn Jahren jedes Jahr, ohne Unterbrechungen, ein Konzert veranstaltet. Dies wollen sie nun mit einem grösseren Fest feiern. Dieses Jahr spielt die Unterhaltungsmusik «Servus aus Tirol» von 10 bis 15 Uhr auf dem Zentrumsplatz in Wittenbach. Gemäss Mitteilung werde das Fest durch den Gemeindepräsidenten Oliver Gröble mit dem Fassanstich eröffnet.

Trachten sind beim Konzert angesagt. (Bild: Michel Canonica (5. Mai 2016))

Bier, Weisswurst und ofenfrische Brezeln

Das Bier aus dem ersten Fass werde gratis abgegeben. Daneben können sich Gäste mit Weisswürsten und ofenfrischen Brezeln verpflegen. Das kulinarische Angebot werde mit Würsten vom Grill abgerundet, so die Mitteilung. An der Bar gebe es zudem die Gelegenheit mit einem Glas Prosecco oder Wein anzustossen. Die Kinder werden von der Ludothek Wittenbach betreut. «Sie haben sich ein abwechslungsreiches Spieleprogramm ausgedacht», sagt Beat Schmid ein OK-Mitglied beim Sportclub 79. In den vorgehenden Jahren sei eine Hüpfburg zur Verfügung gestellt worden. Für das Jubiläum wollte man etwas Spezielleres für die Kinder organisieren, so Schmid. Eine weitere Neuheit ist dieses Jahr eine Tombola. Lose werden zusätzlich beim Kauf von Gerichten oder Getränken dazugelegt und gegen Ende des Frühschoppenkonzerts gezogen. Nach der Ziehung um ungefähr 14 Uhr werde die Band «Servus aus Tirol» noch ein paar Stücke zum Besten geben, sagt Schmid. Danach werde das Fest zu einem Abschluss kommen.

Coiffure-WM Gewinnerin als Glücksfee

«Als Glücksfee für die Losziehung haben wir die Wittenbacherin Belinda Heeb gewählt, um dem Ganzen einen festlicheren Rahmen zu verleihen», sagt Schmid. Letzten Herbst hat Heeb bei den Coiffure-Weltmeisterschaften in Paris die Goldmedaille gewonnen. Der Gesamtwert der Tombolapreise betrage 4000 Franken, so die Mitteilung.

Das Frühschoppenkonzert findet bei jedem Wetter statt. Vor allfälligem Regen schützt ein Festzelt. Bei schönem Wetter werden auch Aussentische aufgestellt.