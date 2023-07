Bibliothek Hauptpost Café St.Gall ist Geschichte – Snack- und Getränkeautomaten bleiben: Das ist der Grund Im Frühling 2022 schloss das Café St.Gall in der Bibliothek Hauptpost. Jetzt ist klar: Die provisorischen Automaten werden zur Dauerlösung. Die Suche nach einem neuen Cafébetreiber verlief erfolglos – obwohl der Kanton durchaus Bewerbungen erhalten hat.

Der Automatenbetrieb bleibt. So verkündet es eine Medienmitteilung des kantonalen Departements des Innern. Das Café St.Gall in der Bibliothek Hauptpost ist definitiv Geschichte. Statt dass eine Barista den Kaffee kunstvoll zubereitet, fliesst er aus einem Automaten in den Becher. Dabei hatten sich durchaus mögliche Betreiberinnen und Betreiber für das Café beworben.

Auf die öffentliche Ausschreibung waren zehn Bewerbungen eingegangen, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern aus Hochbauamt und Amt für Kultur prüfte diese, drei davon vertieft. Doch «die öffentliche Ausschreibung führte zu keiner betrieblich überzeugenden Lösung».

Gastroexperte prüfte Konzepte, Kostenpunkt: 8800 Franken

Die Kommission habe nach einer stabilen, finanziell nachhaltigen Lösung gesucht, sagt Tanja Scartazzini, noch bis Ende Juli Leiterin des Amts für Kultur, auf Anfrage. Da der Kommission das Fachwissen fehlte, wurde ein externer Gastroexperte beigezogen, was rund 8800 Franken kostete.

«Er prüfte die Konzepte vertieft, auch finanziell, und hatte Bedenken, dass der Übergang vom Pilotprojekt zum stabilen Unternehmen gelingt.» Nicht alle Fragen hätten vollständig beantwortet werden können. «Uns war auch wichtig, dass wir nicht nach ein, zwei Jahren wieder eine neue Lösung suchen müssen.»

Die drei Bewerbungen, die vertieft geprüft wurden, waren laut Scartazzini nicht kommerziell. Zwei davon hätten das Thema Teilhabe in den Vordergrund gestellt. So handelte es sich bei einem um ein Projekt mit geflüchteten Frauen.

Zusammen mit dem Gastroexperten seien die drei Betriebskonzepte mehrmals überarbeitet worden. «Es waren tolle Ideen, sehr ehrenhaft und ambitioniert. Aber der Experte sah die Langfristigkeit kritisch», sagt Scartazzini. Die Chance, dass die Projekte hätten scheitern können, sei als hoch eingeschätzt worden. Man habe den Personen, die teils ehrenamtlich gearbeitet hätten, nicht schaden wollen.

Mietzins in Form einer Gewinnbeteiligung

War der wirtschaftliche Druck zu gross und hatten die Projekte daher keine Chance? Bei einem Gewinn hätte der Pächter oder die Pächterin dem Vermieter, dem Kanton, 20 Prozent abliefern müssen. So stand es in der Ausschreibung. «Nur, wenn ein Gewinn erwirtschaftet wird», sagt Scartazzini. «Ohne Gewinn muss auch keine Pacht gezahlt werden. Wir sind der Meinung, eine faire Lösung geboten zu haben.»

Eine Herausforderung seien die geforderten Öffnungszeiten gewesen, die sich nach jenen der Bibliothek richteten: unter der Woche von 8 bis 19 Uhr. Aber auch hier habe es Ideen gegeben, sagt Scartazzini. Etwa, nur am Mittag mit Bedienung zu arbeiten und ausserhalb der Spitzenzeiten mit einer Selbstbedienungstheke.

Snack-Angebot wird allenfalls ergänzt

Das Verfahren wurde in der Folge abgebrochen. Die Kommission holte Offerten von Automatenanbietern ein. «Wir kamen zum Schluss, dass Boostbar weiterhin das beste Angebot hat», sagt Tanja Scartazzini.

Bis auf Weiteres bleiben also die Snack- und Getränkeautomaten des Zürcher Start-ups Boostbar im ehemaligen Café stehen. Das Angebot an Snacks, Esswaren und Getränken soll anhand der Erfahrungen angepasst werden. Das Kaffeeangebot mit dem Gratiswasser bleibt. Das Essangebot wird aber allenfalls mit frischeren Waren ergänzt.

Die Automaten waren Ende Juni 2022 aufgestellt worden, zunächst als Zwischenlösung. Dies, nachdem das Café St.Gall per Ende Mai wegen Schwächen im Betrieb sowie Verlusten aufgrund der Corona-Einschränkungen geschlossen worden war.

Neuer Betreiber war ursprünglich für Anfang Jahr angekündigt

Der Kanton kündigte damals an, bis Anfang 2023 eine Lösung zu präsentieren, was aber ausblieb. Erst habe man mit dem ursprünglichen Betreiber des Cafés lange nach einer Lösung gesucht, erklärt Scartazzini. Erschwerend sei hinzugekommen, dass sich die Gastroszene nach Corona stark im Wandel befinde. Die Vorbereitung der Ausschreibung habe ebenfalls Zeit benötigt. Die Unterlagen waren schliesslich im Februar online aufgeschaltet worden. «Es können durchaus auch aussergewöhnliche Konzepte eingereicht werden», hiess es darin.

Wie kommen die Automaten bei Gästen und Bibliotheksnutzenden an? «Interessanterweise gut. Sie ziehen einfach andere Gäste an», sagt Scartazzini und erwähnt Studierende, ältere Personen, aber auch Familien. Das Angebot an Kaffee und Snacks locke tagsüber durchaus einige Leute an. Der Hauptfokus des Cafés liege aber auf der grossen Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften.

Ende Mai 2022 hörte der bisherige Betreiber des Café St.Gall auf. Bild: Nik Roth (27. 2. 2020)

Das Café St.Gall war seit der Eröffnung 2015 ein fester Bestandteil der Bibliothek Hauptpost. Es galt kein Konsumzwang. Wenn man wollte, konnte man die Zeitungen und Zeitschriften der Bibliothek dort lesen, ohne etwas zu bestellen. Dadurch wurde das Café zu einem wichtigen Ort für Austausch und Begegnung. Das gilt wohl weiterhin: nur ohne Bedienung.