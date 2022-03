Bibliothek der Dinge in St.Gallen hat erfolgreich gestartet: «Nachfrage ist rasant gestiegen»

Teilen statt kaufen: In der Stadtbibliothek Katharinen in St.Gallen können Dinge ausgeliehen werden, die nicht zum Alltagsgebrauch gehören. Initiantin Annina Spirig erzählt, wie die ersten Wochen verlaufen sind – und welche Gegenstände am beliebtesten sind.