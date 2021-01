Bevölkerungszahlen Knapp unter der 80'000er-Marke: Die Stadt St.Gallen zählt 79'990 Einwohnerinnen und Einwohner Ende 2020 wohnten 79'990 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt St.Gallen. Eine Zunahme von 266 Personen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bevölkerung der Stadt St.Gallen wächst.

Bild: Ralph Ribi

(pd/lim) Mit 75'512 Personen bildet die ständige Wohnbevölkerung – Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt St.Gallen – die grösste Personengruppe der Wohnbevölkerung. Dazu zählen laut Medienmitteilung der Stadt auch Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungs- oder Jahresaufenthaltsbewilligung. Zur weiteren Wohnbevölkerung gehören 3'615 Personen mit Nebenwohnsitz in der Stadt St.Gallen, grösstenteils Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter sowie 863 Personen der sogenannten nicht-ständigen Wohnbevölkerung, die ohne dauerhafte Aufenthaltsbewilligung in der Stadt wohnen.

Der sogenannte Wanderungssaldo 2020, der sich aus den Zuzügen minus den Wegzügen berechnet, weist ein Plus von 300 Personen auf. Je nach Herkunfts- und Zielgebiet der Wanderungen bestehen deutliche Unterschiede im Wanderungssaldo, heisst es in der Mitteilung weiter.



Mehr Todesfälle als Geburten verzeichnet

In den zurückliegenden 10 Jahren verzeichnete die Wohnbevölkerung jeweils einen deutlichen Geburtenüberschuss, das bedeutet mehr Geburten als Sterbefälle. 2020 hingegen lagen die Geburten unter dem 10-Jahres-Durchschnitt und die Anzahl Todesfälle über dem langjährigen Durchschnitt, so dass 2020 insgesamt 44 Todesfälle mehr als Geburten zu verzeichnen sind.