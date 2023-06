Betreuung «Die Kinder sind begeistert und konzentriert»: Die neue Tagesbetreuung Hebel in St.Georgen kommt gut an Zwei Jahre hat der Neubau der Tagesbetreuung Hebel in St.Georgen gedauert. Seit Januar toben sich im vierstöckigen Gebäude Kinder aus verschiedenen Altersstufen aus. Die Stadt St.Gallen hat ausserdem das Schul- und Werkhaus Hebel saniert.

Der Neubau der Tagesbetreuung Hebel hat sieben Millionen Franken gekostet. Bild: Donato Caspari

Im Moment ist es still in der neuen Tagesbetreuung Hebel in St.Georgen. Der Unterricht hat vor einer Stunde begonnen und die Kinder sitzen bis 11:40 Uhr wieder in den Schulzimmern. Eine grosse Glasscheibe beim Eingang im Untergeschoss gewährt einen Blick in die neue chromstahlfarbene Gastroküche. Die Köchin bereitet gerade die Dipsaucen für das Mittagessen der Kinder vor – es gibt Röstitaler mit Brokkoli.



Seit Januar ist die neue Tagesbetreuung geöffnet. Die Bauzeit hat zwei Jahre gedauert, der Planungsbeginn geht gar bis ins Jahr 2012 zurück. Der gewählte Standort an der Gotthelfstrasse 13 befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kindergartens, der Turnhalle sowie der Primarschule Hebel. Früher befand sich die Betreuung im Werkhaus neben der Schule. Da der Platz für die Kinder aber bald nicht mehr ausreichte, musste etwas Neues her. Die Kosten des Neubaus betragen über sieben Millionen Franken.

Pro Etage eine Altersklasse

Christof Helbling, Stadtbaumeister. Bild: Donato Caspari

Das vierstöckige Gebäude mit den grosszügigen Fenstern und der dunkelgrünen Holzfassade fällt auf: Es zieht die Blicke von Passantinnen und Passanten auf sich. Die Setzung des Neubaus sei eine Herausforderung gewesen, da es sich um ein Grundstück mit Baumbestand handelt. «Wir haben bewusst um die Bäume herum gebaut», sagt Stadtbaumeister Christof Helbling und deutet auf eine Linde.

Die Betreuungseinheiten erstrecken sich über die obersten drei Stockwerke. Sie sind auf die Altersklassen abgestimmt. Unten sind die Jüngsten und oben die Ältesten. Alle Einheiten sind durch drei unabhängige Aussentreppen zugänglich.

12 Bilder 12 Bilder Die Köchin bereitet gerade das Mittagessen für die Kinder vor. Bild: Donato Caspari

Die Räume sind um einiges höher als in den meisten anderen Tagesbetreuungen. Das hat einen zukunftsorientierten Grund. «In einigen Jahren wird es wahrscheinlich mehr Schulkinder geben», so Helbling. Dann könnten die Wände entfernt werden und die Räume als Schulzimmer genutzt werden. Helbling erklärt: «Je grösser ein Raum ist, desto höher sollte die Decke sein.»

Auch Schul- und Werkhaus saniert

«Die Kinder sind begeistert», sagt Gabriele Eichenberger, Leiterin der Tagesbetreuung. Der Ort bietet auch einiges, was Kinderherzen höher schlagen lässt: einen Spielraum, Kreativraum, Chillecken oder einen Turnraum mit Trampolin, Rutschbahn und Sprossenwand. An Spitzentagen toben sich hier bis zu 100 Kinder aus. Das Gebäude hätte aber genügend Kapazität für 150. Eichenberger sagt: «Auffällig ist, dass sich die Kinder viel seltener streiten, seit sie mehr Platz haben.» Das sei einer der grössten Vorteile der neuen Tagesbetreuung.

Gabriele Eichenberger, Leiterin Tagesbetreuung. Bild: Donato Caspari

Das Hochbauamt der Stadt St.Gallen hat ausserdem das Primarschulhaus Hebel und das zugehörige Werkhaus saniert. Die Schule verfügt nun beispielsweise über einen Lift. Unter anderem wurde auch der Boden erneuert, das Licht ausgewechselt und die Raumakustik verbessert. Im Dachstock, wo früher die Abwartswohnung war, befinden sich jetzt weitere Schulzimmer. Schulleiterin Ursula Litscher sagt: «Die Kinder können sich in den neuen Räumen sehr gut konzentrieren.

Ursula Litscher, Schulleiterin Schulhaus Hebel. Bild: Donato Caspari

Hinweis: Morgen Samstag findet für die Bevölkerung der Tag der offenen Türen statt. Die Stadträte Markus Buschor, Direktor Bau und Planung, und Mathias Gabathuler, Direktor Bildung und Freizeit, eröffnen um 10.30 Uhr den Festakt auf dem Pausenplatz des Schulhauses Hebel.