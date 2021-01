Betreutes Wohnen «Kein Spital, eher ein Hotel»: In der «Ulme» in Steinach werden Demenzkranke beherbergt und gepflegt Der demografische Wandel ist voll im Gange. Die Bevölkerung wird immer älter. Die Erweiterung des Gartenhofs in Steinach für 15 Millionen Franken bietet nun zusätzlichen «Lebensraum» für Pflegebedürftige.

Alle 17 Minuten erkranke eine Person an Demenz, schreibt das Bundesamt für Gesundheit BAG. Aktuell leben 144'300 Menschen mit Demenz in der Schweiz. Im Kanton St.Gallen seien es 8'265. Der weitaus grösste Teil der an Demenz erkrankten Menschen lebt laut BAG zu Hause. Für 29 Pflegebedürftige gibt es pünktlich zum neuen Jahr in der Gemeinde Steinach ein neues Angebot: das «Haus Ulme».

Die Ulme ist ein 15-Millionen-Franken-Projekt der Gemeinde. Der dreistöckige Neubau befindet sich in nächster Nähe zur alten «Lärche». Im Haus Lärche gibt es seit 1999 28 Alterswohnungen.

Der ursprüngliche Gartenhof wurde als begleitetes Wohnen entwickelt und ist kein typisches Pflegeheim. Doch der Bedarf nach Pflegeräumen steige stetig, sagt der Steinacher Gemeinderat Markus Lanter, der dem Ressort Alter und Gesundheit vorsteht.

«Die Ulme ergänze deshalb die bestehende Institution optimal.»

Zehn Jahre bis zur «Steinacher Lösung»

Das Pflegeheim Sonnhalden in Arbon fragt vor zehn Jahren den Gartenhof bzw. die Gemeinde an. Im Raum steht eine engere Zusammenarbeit der beiden Institutionen. In Zeiten, wo sich Spitäler und Pflegeheime aus Kostengründen zusammenschliessen, ist dieses Vorgehen nicht so abwegig. Der Gemeinderat entscheidet sich jedoch für eine eigene «Steinacher Lösung».

Im November 2013 wird der Architekturwettbewerb öffentlich lanciert. Den ersten Rang belegt das Architekturbüro Aschwanden Schürer Architekten aus Zürich. Drei Jahre später stimmen die Bürgerinnen und Bürger von Steinach einer Erweiterung des Betreuten Wohnens Gartenhof mit grossem Mehr zu.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Lärche wiederum greifen beim festlichen Baubeginn im August 2018 zu den Spaten. Ende Dezember 2020 erfolgt die Abnahme durch die Baubehörde. Anfang 2021 wird das neue «Steinacher Schmuckstück» schliesslich eröffnet. Der Steinacher Gemeindepräsident Michael Aebisegger sagt:

«Wir sind im Zeitplan und schon jetzt können wir sagen: das Budget von 15 Millionen Franken halten wir ein.»

Die Ulme schafft Lebensräume

Am 23. Januar zieht die erste Mieterin ein. Für den 1. Februar ist ein weiteres Zimmer reserviert. Drei neue Mitarbeiterinnen nehmen deshalb ab Montag ihren Dienst in den «Lebensräumen» auf. Lebensräume? Ja – «Abteilungen» klinge so hart, sagt Heimleiterin Andrea Knöpfel. Als würde man die Menschen trennen.

Der Lebensraum Gartenhof möchte begleiten, wo Pflege nötig sei, aber auch Begegnungen in den Lebensräumen schaffen, sagt die Architektin Theres Aschwanden. Die beiden Obergeschosse in der Lärche heissen deshalb: Lebensraum für Menschen mit Demenz und Lebensraum für Menschen mit Pflege.

Die «menschenorientierte» Architektur sorge zudem für eine wohlige «Zuhause»-Atmosphäre in den Wohnungen und in den Zimmern, sagt Aschwanden. Dabei spiele Holz eine grosse Rolle. Der Ulmenbaum liefere das Rohmaterial für die Fassade und für die Sitznischen im ganzen Haus.

«Das Haus Ulme sieht nicht wie ein Spital aus, sondern eher wie ein Hotel.»

Ausblick auf den Bodensee

Die Ulme liegt direkt am Bodensee, zugleich mitten im Dorfzentrum an der Hauptstrasse mit Blick zur Kirche. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen bieten sich deshalb im und ums Haus, im Dorf und am See viele Möglichkeiten den eigenen Alltag vielfältig zu gestalten. Und die öffentlichen Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten liegen in unmittelbarer Nähe.

Das öffentliche Restaurant im Erdgeschoss in der Ulme und der Innenhof schaffen zudem Begegnungsräume für alle Steinacher. Das Restaurant bleibe aber vorerst noch für Gäste geschlossen, sagt Andrea Knöpfel. Auch die grosse Eröffnungsfeier wird aufgrund der Pandemie bis auf weiteres verschoben.

«Die Zimmer in der Ulme sind jedoch bezugsbereit, aber nicht alle belegt. Alle, auch Nicht-Steinacher, dürfen sich jetzt melden.»