Betonstaub ausgeströmt Tödlicher Arbeitsunfall auf der St.Galler Stadtautobahn Am Dienstagnachmittag ist es auf der Baustelle der St.Galler Stadtautobahn kurz vor dem Stephanshorntunnel zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Chauffeur aus dem Kanton Solothurn wurde dabei verletzt – der Mann verstarb in der Folge vor Ort.

Blick auf die Baustelle auf der St.Galler Stadtautobahn. Bild: Kapo SG

Auf der Baustelle der A1 waren zwei Männer damit beschäftigt, Silos mit Betonstaub zu befüllen. Das teilt die St.Galler Kantonspolizei mit. Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei beim Schlauch des Siloauflieger zu Komplikationen. Dabei strömte der unter Druck stehende Betonstaub aus dem Schlauch.

In der Folge kam es zu einer massiven Staubentwicklung. Daraufhin beendete der 60-jährige Chauffeur den Pumpvorgang am Lastwagen und war deshalb für einige Zeit der Staubwolke ausgesetzt. Ein Mitarbeiter fand den Mann kurze Zeit später bewusstlos am Boden liegend vor.

Der 60-jährige Bosnier wurde von den Rettungskräften zunächst reanimiert, er verstarb aber wenig später. Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Abklärung der Unfallursache beauftragt. (kapo/dwa)