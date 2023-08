Wittenbach «Julia wollte das Telefon nicht abnehmen»: Im Ferienspass lernen Kinder, mit Tieren zu sprechen Jeweils im Sommer bietet der Ferienspass Wittenbach-Muolen-Häggenschwil Kindern abwechslungsreiches Programm. In einem der diesjährigen Kurse lernen sie, mit Tieren zu sprechen. Das soll über Telepathie funktionieren.

Der diesjährige Ferienspass Wittenbach-Muolen-Häggenschwil bietet einen Kurs zu Tierkommunikation an. Bild: Nina Zulian

Die Luft im Kuhstall des Känguruhofs in Bernhardzell ist trocken und riecht nach dem Heu, das sechs Kinder des Ferienspass Wittenbach-Muolen-Häggenschwil an die Kühe verteilen. Die Schülerinnen und Schüler sind heute hier, um Tierkommunikation zu erlernen. Tamara Krapf, Leiterin des Känguruhofs und des Kurses, beginnt den Nachmittag mit einer Hofführung.

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Kühe, Straussen, Enten, Hühner und Kängurus kennen. Danach geht es wieder in den Kuhstall zurück, wo es sich alle im Heu gemütlich machen. Dort gibt es eine theoretische Einführung in die Tierkommunikation. «Es ist wichtig, dass wir uns dem Tier, mit dem wir kommunizieren wollen, nicht überlegen fühlen. Sonst scheitert die Kommunikation schon», sagt Krapf.

«Tierkommunikation ist zunächst komisch und eine Herausforderung.»

Tierkommunikation funktioniere über Telepathie. Auf diese Weise könne man mit allen Tieren kommunizieren. Allerdings sei die telepathische Kommunikation mit Tieren, die schon länger mit den Menschen unterwegs sind, einfacher. Diese seien sich gewohnt, mit den Menschen zu kommunizieren. «Beim eigenen Haustier merkt ihr ja auch, wenn es ihm nicht gut geht», erklärt Krapf. «Tierkommunikation ist zunächst komisch und eine Herausforderung. Es ist wichtig, dass ihr euch selbst vertraut und keinen Druck auf die Tiere ausübt.»

Nach dieser Einführung geht es an den Versuch, mit den Kühen eine Kommunikation aufzubauen. Dafür darf sich jedes Kind eine Kuh aussuchen. «Wie bei den Menschen gibt es auch Kühe, die mehr und manche, die weniger gern reden», sagt Krapf. Das sei ausserdem auch tagesabhängig.

Über Telepathie mit Kühen kommunizieren

Nachdem sich alle eine Kuh ausgesucht haben, setzen sie sich wieder ins Heu und schliessen die Augen. Krapf führt nun die Schülerinnen und Schüler durch ihren ersten Kommunikationsversuch. «Atmet ein und durch das Herz wieder aus. So könnt ihr euer inneres ‹Handy› aktivieren.» Ganz der Telefonmetapher entsprechend, versuchen danach alle ihre Kuh telepathisch anzurufen und ihr ein paar Fragen zu stellen.

In die Stille des Stalles platzt plötzlich das Geschnatter der Enten, die sich spontan zur Gruppe gesellen. «Die Enten haben unsere Kommunikation wohl bemerkt und wollen auch mitreden», sagt Krapf. Nach dieser kleinen Unterbrechung konzentrieren sich alle noch einmal auf die telepathische Unterhaltung mit ihrer Kuh und verabschieden sich dann von ihr.

«Tiere haben eine spezielle Weisheit»

Jetzt dürfen jene, die wollen, ihre Erfahrungen und Gespräche teilen. «Julia wollte das Telefon nicht abnehmen», sagt ein Mädchen. Eine andere Schülerin beginnt zu weinen, als sie von der Unterhaltung mit ihrer Kuh erzählt. Die Erfahrung habe sie sehr berührt. «Tiere haben eine spezielle Weisheit», erklärt Krapf. Das sei eine sehr kostbare Erfahrung.

Reden macht hungrig. Nach dem telepathischen Gespräch gibt es Heu für die Kühe. Bild: Nina Zulian

Dann dürfen die Schülerinnen und Schüler alleine auf dem Hof losziehen und die Tiere bekommen von ihnen noch eine Extraportion Futter. Danach gibt es Zvieri für die Kinder und alle dürfen noch mal zusammenfassen, was ihnen am meisten geblieben ist. «Mir hat das Telefonieren mit Pippi am besten gefallen», sagt eine Schülerin. Ein anderer Schüler fand es toll, alle Tiere des Hofes kennenzulernen.

Dieses Jahr hat Krapf den Kurs zur Tierkommunikation zum ersten Mal angeboten. «Ich finde es wichtig, dieses Thema den interessierten Kindern näherzubringen. Ebenfalls möchte ich diejenigen Kinder abholen, die ein Talent für Tierkommunikation haben», sagt sie dazu. Ausserdem sei es auch Teil ihrer Arbeit, die Wertschätzung für andere Lebewesen zu vermitteln.

Backkurs, Bubble Tea und Nacht in der Badi sind beliebt

Neben dem Kurs zur Tierkommunikation hat es dieses Jahr noch 57 weitere Angebote beim Ferienspass Wittenbach-Muolen-Häggenschwil gegeben. «Die beliebtesten Angebote waren die Freibadnacht, das Backen beim Rössli Beck und ein Kurs zur Zubereitung von Taiwanesischem Bubble Tea», sagt Luca Brülisauer, der auf der Wittenbacher Gemeindeverwaltung für den Ferienspass verantwortlich ist. Insgesamt gab es dieses Jahr 1322 Anmeldungen.

Der Ferienspass startete am 24. Juli und dauert bis zum 11. August. Dann wird er mit dem traditionellen Jugend-Open-Air auf dem Wittenbacher Zentrumsplatz abgeschlossen. Mit dem Ferienspass gehen auch die Sommerferien der Schülerinnen und Schüler zu Ende. Am 14. August geht es für sie wieder zurück in die Schule.