Roland Hochreutener erlebte als Anwohner den Grosseinsatz in Rorschach mit. Im Video schildert er seine Eindrücke. Video: Raphael Rohner / Sarah Wagner

Berufsschulzentren «Wusste nicht, ob es eine Bombendrohung ist»: Anwohner über den Grosseinsatz in Rorschach und Altstätten – Kapo gibt Entwarnung, bleibt aber präsent Am Mittwoch hat die Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 7 Uhr Kenntnis von einem anonymen Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten erhalten. Die Schulen wurden evakuiert und kontrolliert. Trotz Entwarnung steht noch immer ein Grossaufgebot an Polizeikräften im Einsatz.

Nach einem anonymen Drohanruf ist ein Grossaufgebot an Polizeikräften zu den Schulstandorten in Rorschach und Altstätten ausgerückt. Die Schulen wurden evakuiert und die Gebäude durch Polizeikräfte nach möglichen Gefahren durchsucht. Um 8:30 Uhr konnte für einen Standort in Rorschach und den Standort in Altstätten Entwarnung gegeben werden. Um kurz nach 9 Uhr folgte dann eine weitere Medienmitteilung der Kantonspolizei, die Entwarnung für den zweiten Standort in Rorschach gab. Die Durchsuchungen hatten keine Auffälligkeiten ergeben.

6 Bilder 6 Bilder Bild: Andrea Stalder

Die Einsatzleitung der Kantonspolizei St.Gallen stand im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen der betroffenen Schulen. Als Sicherheitsmassnahme wurde der Unterricht für den heutigen Tag ausgesetzt. Die Schulen konnten einen Grossteil der Lernenden schon vor Schulbeginn erreichen und dafür sorgen, dass sie gar nicht erst in den Schulen erschienen. Stattdessen würden die Lernenden in ihren Lehrbetrieben arbeiten.

Insgesamt seien rund 500 Lernende und Lehrpersonen vom heutigen Schulausfall betroffen. Morgen wird der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen, heisst es im Communiqué der Kantonspolizei.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen eingeleitet und zieht laut Mitteilung dabei insbesondere die Möglichkeit in Betracht, dass ein falscher Alarm provoziert wurde. «Trotz dieser Möglichkeit, nimmt die Kantonspolizei St.Gallen diese Drohung ernst und steht nach wie vor mit einem Grossaufgebot von Polizeikräften im Einsatz», heisst es weiter.

Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen zum Grosseinsatz wegen anonymer Drohung gegen Berufs- und Weiterbildungszentren. Video: Raphael Rohner / Sarah Wagner

Insgesamt standen bislang über 100 Mitarbeitende im Zusammenhang mit diesem Ereignis im Einsatz. Angefangen von Einsatzdisponenten, über Frontpatrouillen, die Interventionseinheit, Führungskräfte, Ermittler und diverse Fachspezialisten.

Zur Art und zum Umfang des Drohanrufes macht die Kantonspolizei keine weiteren Angaben. Das gleiche gilt für die nun folgenden Ermittlungen: Auf Anfrage dieses Mediums gibt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei, aus taktischen Gründen keine weitere Auskunft. (kapo/sae)

