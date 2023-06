BERUFSEINBRECHER Nach Einbruchserie: Rumäne wird vom Kreisgericht St.Gallen schuldig gesprochen Ein 47-Jähriger war als Einbrecher in der Region St.Gallen unterwegs. Dafür hat er eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 29 Monaten erhalten.

Der Einbrecher wurde nach seinen Einbrüchen in der Ostschweiz international zur Festnahme ausgeschrieben. Bild: Keystone

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen war der Beschuldigte geständig, zwischen Februar 2021 und Februar 2022 an der Zwinglistrasse in St.Gallen und am Ruderbach in St.Margrethen in Firmenräumlichkeiten sowie in Bazenheid in ein Pfarrhaus eingebrochen zu sein. Zusammen mit weiteren Mittätern hatte er es auf Gegenstände und Vermögenswerte im Betrag von rund 50’000 Franken abgesehen.

Allerdings gelang es nicht immer, die Beute auch mitzunehmen: knapp 4000 Kilogramm Kupfer musste die Einbrecherbande samt mitgebrachtem Lieferwagen stehen lassen, weil die Polizei anrückte. Der Sachschaden, der durch die Einbrüche entstanden ist, wird mit 10’000 Franken beziffert.

In Bergamo verhaftet

Der Rumäne war nicht auf frischer Tat ertappt worden, sondern wurde aufgrund von gesicherten Spuren international zur Festnahme ausgeschrieben. Im Dezember 2022 nahm ihn die Polizei in Bergamo fest und lieferte ihn Ende Januar an die Schweiz aus. Da er geständig war, klagte ihn die Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren an und unterbreitete dem Kreisgericht St.Gallen einen Urteilsvorschlag, der eine Verurteilung wegen Diebstahls, des Versuchs dazu, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch enthielt.

Als Strafmass hatten sich die Parteien auf eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 29 Monaten geeinigt, wobei acht Monate zu vollziehen sind und die restlichen 21 Monate mit einer Probezeit von fünf Jahren aufgeschoben werden. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft eine Landesverweisung von sieben Jahren.

Als «Berufseinbrecher» unterwegs

Der rumänische Staatsangehörige sei nur deshalb in die Schweiz gekommen, um hier Einbrüche zu begehen und mit dem Diebesgut den Lebensunterhalt zu bestreiten, erklärte der Staatsanwalt an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. In Frankreich habe er bereits vor mehreren Jahren Vorstrafen verbüsst, die auf einen «Berufseinbrecher» hindeuteten. In jüngerer Vergangenheit seien zudem Verurteilungen in Deutschland und Belgien bekannt.

Der Beschuldigte selber betonte, er wolle so schnell als möglich nach Hause zurückkehren. Während des vorzeitigen Strafvollzugs sei sein jüngstes Kind auf die Welt gekommen, das er sofort nach seiner Haftentlassung Mitte August sehen wolle. Es tue ihm leid, wegen der Umstände, die er gemacht habe.

Vorschlag zum Urteil erhoben

Das Kreisgericht St.Gallen sah alle Voraussetzungen für das abgekürzte Verfahren erfüllt und erhob den Erledigungsvorschlag der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Die Verfahrenskosten betragen rund 19’000 Franken. Sie hat der Beschuldigte zu bezahlen.