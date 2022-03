Rücktritt Bergs Gemeindepräsident Sandro Parissenti tritt nach fünf Amtsjahren per 31. Dezember zurück: «Ich habe den Gemeinderat als ein unschlagbares Team erlebt» Sandro Parissenti hat am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass er sein Amt als Gemeindepräsident von Berg Ende Jahr niederlegen wird. Wohin es ihn danach beruflich zieht, ist noch offen.

Sandro Parissenti, Gemeindepräsident von Berg SG. Bild: Michel Canonica

«Nun ist die Zeit für mich gekommen, nicht zu überlegen, was ich könnte, sondern zu tun, was ich kann.» So beginnt Sandro Parissenti seine Mitteilung, in der er seinen Rücktritt als Gemeindepräsident per 31. Dezember 2022 bekannt gibt. Die frühzeitige Ankündigung diene dazu, dass noch genügend Zeit für eine passende Nachfolge bleibe, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen.

Durfte viele spannende Projekte bearbeiten

Parissenti war seit Januar 2016 Mitglied des Gemeinderats von Berg und übernahm per Januar 2017 das Amt des Gemeindepräsidenten. «In diesen fünf Jahren durfte ich zusammen mit dem Gemeinderat viele spannende Projekte aufsetzen, bearbeiten und abschliessen», schreibt Parissenti. Den Gemeinderat habe er als unschlagbares Team erlebt, das sich stets auf die wichtigen Themen für Berg konzentrieren konnte.

Nun sei allerdings die Zeit für Neues gekommen, sowohl für ihn wie auch für die Gemeinde Berg. «Deshalb will ich meine Stärken in einem neuen Bereich einsetzen und einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger den Weg bereiten, mit den eigenen Stärken neues zu bewegen und den Erfolg zu sichern», schreibt Parissenti weiter.

In welche berufliche Richtung es Parissenti verschlagen wird, sei noch offen und werde sich in den kommenden Monaten zeigen.