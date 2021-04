Berg SG Bergerinnen und Berger lehnen eine eigene Kita im Dorf hauchdünn ab: «Das ist ein kurliges Resultat» – 132 Ja zu 132 Nein-Stimmen Bisher hatte Berg keine Kita im Dorf. Und das wird auch so bleiben, obwohl sich viele Eltern eine familienergänzende Betreuung wünschen. Aussergewöhnlich ist das Resultat: 132 Ja- zu 132 Nein-Stimmen.

Ausserfamiliäre Kinderbetreuung im Dorf? Nicht nötigane, findet ein Teil der Berger Bevölkerung.

Symbolbild: Thomas Koeh Ler/Photothek.net / imago stock&people

132 Personen sagten Ja - und ebenso viele sagten Nein zum geplanten Betreuungsangebot «Chinderhuus Cavallino Berg», nämlich 132 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Abstimmungsvorlage gilt aufgrund der Stimmgleichheit als abgelehnt. «Das ist ein kurliges Resultat», sagt Schulpräsidentin Anneliese Leitner.

«Natürlich bin ich etwas enttäuscht. Das muss ich zuerst einmal setzen lassen.»

Das heisst: Berufstätige Eltern müssen ihre Kinder weiterhin ausserhalb des eigenen Dorfs betreuen lassen, etwa im Kinderhort Cavallino in Wittenbach. Im Moment sind dort sieben sieben Kinder aus Berg, vom Säuglings- bis zum Kindergartenalter.

Geplant gewesen war ein Ableger von Cavallino in Berg: Eine Kita mit 12 Plätzen, kombiniert mit 10 Hortplätzen sowie integriertem Mittagstisch der Schule. «Das Projekt hätte alle möglichen Bedürfnisse von Familien unter einen Hut gebracht», sagt Anneliese Leitner. Die 860-Seelen-Gemeinde Berg erhalte immer wieder Anfragen von zugezogenen Familien, die sich eine familienergänzende Betreuung wünschen.

Die Berger Gemeinderätin und Schulpräsidentin Anneliese Leitner muss das aussergewöhnliche Resultat erst einmal verdauen. Bild: Martin Hopf

«Wir sind halt eine kleine ländliche Gemeinde», sagt Leitner.

«Das Projekt war einigen der 860 Einwohnerinnen und Einwohner sicherlich zu teuer.»

Um das neue Betreuungsangebot zu ermöglichen, hätte die Dorfbevölkerung die Übernahme eines Netto-Defizitbeitrags in der Höhe von 50'000 Franken für das Jahr 2021 und 100'000 Franken in den Folgejahren genehmigen müssen. Denn die Elternbeiträge decken die Gesamtkosten nicht.

Eine Diskussion war schwierig

Die Coronamassnahmen erschwerten einen Austausch von Gegnern und Befürwortern im Vorfeld. Diskussionen an öffentlichen Veranstaltungen und in den Vereine konnten nicht stattfinden, Informationsanlässe der Gemeinde wurden nur zögerlich besucht. «Es wurde gar nicht offenbar, was die Themen der Gegner und Befürworter waren», sagt Leitner. «Wir mussten damit rechnen, dass die Vorlage abgelehnt wird, so wie der Trend der Abstimmungen in unserer Gemeinde ist.»

Gleichstand der Stimmen heisst: Die Vorlage wird bachab geschickt

Die Schulpräsidentin und Gemeinderätin weist darauf hin, dass immerhin fast 45 Prozent der Bevölkerung an die Urne ging. «Es gab auch bemerkenswert viele Ja-Stimmen.» 132 Ja- zu 132 Nein-Stimmen, sei ein aussergewöhnliches Resultat. «Dass der Gleichstand der Stimmen bedeutet, dass die Vorlage abgelehnt ist, gilt es zu akzeptieren. Wir müssen familienergänzende Betreuung neu ‹zfade-schloh›.»