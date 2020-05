Bereits 4300 Unterschriften: St.Galler Eltern wehren sich mit Petition gegen Halbklassenunterricht Im Kanton St.Gallen gehen Eltern auf die Barrikaden. Grund ist der Schulunterricht, der am 11. Mai zwar starten soll, aber nur mit Halbklassen. Mit einer Petition machen sie nun auf ihr Anliegen aufmerksam.

(pd/lex/al) Für viele Ostschweizer Schülerinnen und Schüler bricht die letzte Woche des Homeschooling an. Ab 11. Mai startet der gewöhnliche Schulunterricht wieder. Mit dem Entscheid sind aber nicht alle einverstanden – besonders St.Galler Eltern nicht. Denn im Gegensatz zu den Nachbarkantonen Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden soll in St.Gallen vorerst nur in Halbklassen unterrichtet werden.

Das aber wollen die Eltern nicht einfach hinnehmen und haben eigens dafür eine Petition lanciert. Über das Wochenende sind bereits 4300 Unterschrift eingegangen, wie das SRF meldet.

Lockerung gut gemeint, aber nicht gut überlegt

Vergangene Woche hat die St.Galler Regierung beschlossen den Schulbetrieb stufenweise zu starten. In den ersten vier Wochen wird somit in Primarschulen nur in Halbklassen unterrichtet. Viele Eltern können diesen Entscheid nicht nachvollziehen und üben Kritik. Mit dem Beschluss ebenfalls nicht einverstanden sind der St.Galler Schulträgerverband sowie der St.Galler Bildungschef Markus Buschor.

St.Galler Stadtrat Markus Buschor (parteilos), Vorsteher Direktion Bildung und Freizeit.

Urs Bucher

Bereits vergangene Woche sagte Buschor:

«Dieser Schritt bietet für alle Beteiligten Nachteile.»

Die phasenweise Lockerung sei wohl «gut gemeint, aber nicht gut überlegt». Sie bringe für Schulen und Eltern enormen organisatorischen Aufwand mit sich. Wegen vier Wochen müsse man die ganze Planung umstellen. Kinder, die vormittags nicht in der Schule seien, müssten zu Hause betreut werden – oder kämen in die Notbetreuung, welche die Schulen gemäss Kölliker weiterhin anbieten müssen. Weil gleichzeitig Lehrpersonen, die zur Risikogruppe gehören, nicht unterrichteten, hält es Buschor für möglich, dass es zu Personalmangel kommt.

Ähnlich sieht es Christoph Ackermann, Präsident des St.Galler Schulträgerverbandes. In mancher Gemeinde hätten Lehrkräfte bei der Notbetreuung der Schülerinnen und Schüler mitgewirkt, während die Schulen geschlossen waren.

«Jetzt müssen diese Lehrpersonen unterrichten und fehlen in der Betreuung.»