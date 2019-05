Die Feuerstellen der Region St. Gallen sind Bereit zum Einheizen Noch trübt das Regenwetter die Stimmung. Die Feuerstellen in der Region sind jedoch bereit für den Sommer. Vereinzelt gibt es Vandalismus. Nicolas Düsel

Fürs Grillieren auf dem Grillplatz Andwiler Moos müssen die Gäste ihr eigenes Holz mitbringen. (Bild: Benjamin Manser (13. Mai 2019))

Knackendes Holz, duftende Würste und eine fröhliche Stimmung; so sieht der optimale Grillplausch aus. An den Feuerstellen in der Region ist man vorbereitet.

Im Walter Zoo seien die Grillstellen dieses Jahr schon sehr oft in Anspruch genommen worden, sagt die Veranstaltungsverantwortliche Alessia Hägi. «Die Feuerstellen sind frei benutzbar und Holz wird auch zur Verfügung gestellt.» Etwas zum Anfeuern müssen die Gäste jedoch selbst mitnehmen. Probleme mit Littering hat Hägi bei den Feuerstellen kaum bemerkt. «Wir stellen mehrere grosse Abfallkübel zur Verfügung, die auch genutzt werden.»

In Häggenschwil sind die Feuerstellen seit dem Osterwochenende bereit und wurden auch genutzt. Eine der Feuerstellen befindet sich im Blauhölzli-Wald, der eingangs Häggenschwil an der Dorfstrasse liegt. Zusammen mit der Feuerstelle am Weg der Weitsicht wurde sie noch vor Ostern von Tobias Reinöhl vom Bauamt bereitgemacht.

Gemeinde Häggenschwil stellt Holz bereit

Die Besucheranzahl zeige sich an der Menge Brennholz, die verbraucht werde, so Reinöhl. Das Holz wird von der Gemeinde Häggenschwil bereitgestellt. «Was das Thema Littering betrifft, sind wir kaum betroffen.» Geschätzte 95 Prozent der Besucher nähmen ihren Abfall wieder mit, so Reinöhl. «Wir hoffen schwer, dass es so bleibt.» Es gab aber nicht nur erfreuliche Erfahrungen im Blauhölzli. Letztes Jahr an Ostern kam es zu Beschädigungen an Grill- und Spielplatz, wie im Blättli mitgeteilt wurde.

Zwischenfälle mit Vandalen in Andwil

Auch in Andwil funktioniert es mit der Abfallentsorgung einigermassen gut. Nur selten müsse der Abfall von Gästen aufgeräumt werden, sagt Revierförster Erwin Keller. An den beiden Grillplätzen im Raum Andwiler Moos im Bereich der Parkplätze kam es aber auch schon zu grösseren Zwischenfällen. Vandalen beschädigten den Unterstand des Rastplatzes, um an Holz fürs Feuer zu kommen. Der Rastplatz in Andwil verfügt über zwei Grillplätze, mehrere Sitzmöglichkeiten und einen offenen Unterstand. Seit drei Jahren ist auch eine mobile Toilette vorhanden. Den Abfall müssen die Besucher jeweils selbst wieder mitnehmen.

Die Ortsbürgergemeinde Gaiserwald betreibt eine Feuerstelle im Obwiler Wald beim Weiher zwischen Engelburg und Hohfirst. Im Frühjahr führt die Ortsbürgergemeinde jeweils ein Frühlingsputz rund um die Feuerstelle durch. Bei der regen Benutzung im Sommer werde diese jedoch nicht immer so zurückgelassen, wie sie angetroffen wurde.

Die Feuerstellen der Ortsbürgergemeinde St. Gallen sind durchgehend benutzbar. Diese befinden sich auch in den umliegenden Gemeinden. Alle Feuerstellen sind auf www.ortsbuerger.ch/freizeit-und-sport.html aufgeführt. Holz und Abfallkübel werden dort nicht zur Verfügung gestellt. «Wir glauben, dass Besucher das raustragen sollen, was sie schon reintragen konnten», sagt Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften. Das Holz müssen die Besucher selbst sammeln oder mitbringen. Stark benutzte Grillplätze werden kontrolliert.