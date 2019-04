Honky Tonk: Beizentour mit viel Musik Kommenden Samstag spielen 36 Bands in 28 St.Galler Lokalen. Am Honky-Tonk-Festival beteiligen sich Cafés, Restaurants und Bars – dieses Jahr sind sogar drei weitere dazugestossen. Seraina Hess

Honky Tonk im Jahr 2018: Auftritt von The Cavers im Blumenmarkt.

Bis zu 7000 Besucher werden kommenden Samstag in den teilnehmenden Lokalen in und um die Altstadt erwartet. Das erstaunt wenig, denn so breit wie das Honky Tonk ist kaum ein anderes St. Galler Festival aufgestellt. Zu hören gibt es von Rock über Electronic bis hin zu Klezmer eine ganze Palette an Musik-Stilrichtungen. So spielt etwa in der Grabenhalle die St. Galler Mundartband Chatzegold. Das Trio um Sänger Cello Folini beschreibt gemäss Veranstaltern «poetisch, ironisch und hemdsärmlig» zugleich die Freuden und Leiden des Alltags. Im Herzen der Stadt wiederum, im Øya Klub, finden sich die dadaistischen Luzerner Glam-Krautrocker Blind Butcher mit ihrem selbsternannten Disco Trash Sound.

Kugl feiert gleichzeitig das 15-Jährige

Eine weitere Band ist Carrousel. Das französisch-schweizerische Duo tritt am Honky Tonk im Kugl auf. Mit Charme, französischer Lässigkeit und im Ohr haftenden, eingängigen Melodien spielte die Band auch schon im Kaukasus und in Asien. Für das Kugl ist der Abend gleichzeitig ein besonderer, denn am Honky Tonk vor genau 15 Jahren öffnete das Kulturlokal zum ersten Mal überhaupt seine Tore.

Hüftschwünge à la Elvis Presley und die Coolness von Johnny Cash bringen die Kapellen von Tom Twist in der Rock Story, The Rockabilly Bones im Restaurant Marktplatz sowie Spitfire 55 im Stars and Stripes mit.

Die diesjährige Ausgabe des Honky Tonks zählt drei neue Lokale: Das Brüw an der Torstrasse, das Restaurant Brauwerk an der Bahnhofstrasse sowie die Al Capone – Bar Lounge am Bohl. Alle teilnehmenden Lokale und ihre Konzerte sind oben auf der Karte ersichtlich. Im Festivalticket inbegriffen sind alle Konzerte an allen Standorten. Türöffnung ist um 19 Uhr, die Bands spielen ab 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde. etwas später, um 21 und 21.30 Uhr, starten die Konzerte in Flon, Kugl, Talhof und Grabenhalle.

Honky Tonk, Sa, 27. April, ab 20 Uhr. Infos: www.honkytonk.ch