Beim zweiten Anlauf soll’s klappen: Die Waldkircher stimmen voraussichtlich im Herbst erneut über ihren Sportplatz ab Über zehn Jahre nach dem Scheitern der Vorlage für eine Sportstätte stimmen die Waldkircher im Herbst über ein neues Projekt ab. Derzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe das Betriebskonzept für den neuen Sportplatz. Perrine Woodtli

Daniel Fürer, Waldkircher Gemeinderat (Bild: PD)

Im Gebiet Breiten ist heute noch eine grüne Wiese frei. Bald soll dort ein Sportplatz realisiert werden. Die Idee einer neuen Sportstätte besteht in Waldkirch schon lange. 2008 wurde eine Vorlage von den Bürgern aber noch bachab geschickt. Seit 2015 der FC und der TSV mit über 300 Unterschriften darauf hingewiesen haben, dass Handlungsbedarf bezüglich der Sportinfrastruktur besteht, gestaltet eine Arbeitsgruppe ein neues Projekt.

Derzeit erarbeitet sie das Betriebs- und Unterhaltskonzept, das ein Bestandteil des Gutachtens ist, dessen ersten Entwurf man im Mai dem Gemeinderat vorlegen möchte. «Mit dem Konzept sehen wir, was für Kosten das Bauprojekt mit sich ziehen wird», sagt Gemeinderat Daniel Fürer, der die Arbeitsgruppe leitet. Nach einer ersten Prüfung werde man den Kontakt mit den Parteien und der Geschäftsprüfungskommission aufnehmen. Danach soll das Gutachten – sofern nötig – überarbeitet werden.

Im September sind dann zwei Infoanlässe geplant. Man befinde sich im Zeitplan, sagt Fürer. Bleibt dies so, sollen die Bürger im Oktober an der Urne über den Sportplatz entscheiden. Er habe dieses Mal ein gutes Gefühl.

«Nachdem das erste Projekt abgelehnt wurde, haben wir uns viel Zeit genommen, das Ganze neu und seriös zu analysieren.»

Kosten auf rund 2,6 Millionen geschätzt

Geplant ist ein Multisportfeld, das von der Schule, von Vereinen und von Privaten genutzt werden kann und die beiden Hallen und Aussenplätze in Waldkirch und Bernhardzell entlasten soll. Entstehen soll die Anlage auf rund 11000 Quadratmetern. Die Baukosten werden derzeit auf 2,6 Millionen Franken geschätzt. Vorgesehen sind ein Spielfeld mit den Abmessungen eines Normfussballfelds und eine Street-Workout-Anlage. Nebst Garderoben und einem Materialraum ist auch ein Aufenthaltsraum geplant, der gemietet werden kann.

Beim Projekt kann die Gemeinde auf die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Grundstückeigentümern, der Dirim/Mabilec AG und der Dach Müggler AG, zählen. Die Dirim AG plant einen Neubau. In diesen sollen die vier Garderoben integriert werden. Auch die Parkplätze sollen gemeinsam benutzt werden. Die beiden Firmen planen parallel zum Projekt Sportplatz zudem eine neue Zufahrt. Die Idee ist, dass die Gemeinde die gemeinsame Zufahrtstrasse dann bis zum Sportplatz verlängert.

Sportplatz nur mit Kunstrasen möglich

Dass sich das Gebiet Breiten am besten für die Sportstätte eignet, hat eine Standortanalyse ergeben. Unter anderem, weil der bereits erworbene Boden am Dorfrand für alle gut erreichbar ist, und dort die Möglichkeit besteht, die Anlage zu erweitern. Das Gebiet hat aber auch Tücken, denn es befindet sich in einer Grundwasserschutzzone. Deshalb sind Schutzmassnahmen nötig.

Die Gruppenwasserversorgung BHW hat die Bedingung gestellt, dass anstelle eines Natur- ein Kunstrasen erstellt wird. «Bei einem Naturrasen versickert das Regenwasser im Boden und kann durch den Einsatz von Düngemittel die Wasserqualität beeinflussen», sagt Fürer. Bei einem Kunstrasen verhindere dies eine Abdichtung unter dem Platz. So werde das Wasser in ein Auffangbecken abgeführt. Unter dieser Voraussetzung gab die Gruppenwasserversorgung grünes Licht – «ein Meilenstein», wie Daniel Fürer sagt. Und ein Kunstrasen habe sowieso viele Vorteile. «Anders als ein Naturrasen kann dieser das ganze Jahr genutzt werden, sofern nicht ein Meter Schnee liegt.»