Behindertensport Fussball für beeinträchtigte Kinder: Der FC Wiggenhof wird Mitglied des Vereins PluSport St.Gallen Menschen mit Beeinträchtigung können bei Fussballvereinen selten mitspielen. Seit 16 Jahren ermöglicht es der Fussballklub der Sonderschule Wiggenhof beeinträchtigten Kindern, gemeinsam Fussball zu spielen. Jetzt gliedert sich der Klub dem Verein PluSport St.Gallen an.

Kinder, Betreuungspersonen und Eltern feiern gemeinsam die Angliederung des FC Wiggenhof an PluSport St.Gallen in der Sportanlage Kellen in Tübach. Samuel Ryter

Das Bistro in der Sportanlage Kellen in Tübach ist festlich geschmückt. Mit Helium gefüllte Luftballone berühren die Decke. Rote, Blaue und Grüne. Die Farbwahl der Ballone sei kein Zufall, sagt Daniel Egger, Präsident von PluSport St.Gallen. Rot und Blau steht für PluSport. Grün für den FC Wiggenhof.

Vor 16 Jahren rief der mittlerweile verstorbene Andreas Willi das Projekt FC Wiggenhof ins Leben. Sein Ziel war es, Kindern mit Beeinträchtigung, ohne Mitspielchancen in üblichen Fussballvereinen, Trainings und Spielgelegenheiten zu ermöglichen. Das Team bildete sich aus Kindern der Sonderschule Wiggenhof, die zur HPV Rorschach gehört.

Über Jahre haben Privatpersonen mit Spendengeldern den Spielbetrieb und die Ausrüstung des FC Wiggenhof finanziert, denn die Spielgemeinschaft gehörte nie offiziell einem regionalen Verein an. Das ändert sich nun. Am Dienstag feierten die Kinder, Trainer und Eltern die offizielle Angliederung an PluSport St.Gallen.

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung spielen zusammen

PluSport wurde unter dem Namen Behindertensport St. Gallen im Jahr 1959 gegründet. Der Verein soll Menschen mit Beeinträchtigung Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung anbieten. Am Anfang bestand eine Turn- und eine Schwimmgruppe. Heute bietet PluSport auch Sportarten wie Sitzball, Krafttraining oder Karate an. Neu, mit dem FC Wiggenhof, auch Fussball.

«Wir betreiben seit 30 Jahren Inklusion», sagt Daniel Egger. Er sagt:

«Einige Mannschafts-Sportangebote haben zu wenig Mitglieder, darum spielen teilweise auch Personen ohne Beeinträchtigung zur Unterstützung mit.»

Die Inklusion fände gegenseitig statt, sagt Egger.

Private, der Bund und die Stadt St.Gallen unterstützen PluSport finanziell. Dafür gebe es Rahmenbedingungen. Eine Voraussetzung sei die Ausbildung zum Behindertensportleiter. PluSport finanziere deshalb den Betreuungspersonen des FC Wiggenhof diese Ausbildung.

Letizia Barbarotto und Marco Arena trainieren und begleiten den FC Wiggenhof seit einem Jahr. Samuel Ryter

Marco Arena war jahrelang als Trainer beim FC Rorschach-Goldach aktiv. Seit einem Jahr betreut er mit seiner Lebenspartnerin Letizia Barbarotto den FC Wiggenhof. Spielsysteme seien schwierig zu trainieren, sagt Arena. Beim FC Wiggenhof gehe es aber um das Zugehörigkeitsgefühl, die Spielfreude und weniger um Taktik.

In diesem Jahr habe er viel lernen dürfen. Er habe sich auch mit verschiedenen Krankheitsbildern auseinandergesetzt, um die Verhaltensweisen einzelner Kinder besser zu verstehen. Barbarotto sagt, die Arbeit mit den Kindern sei auch eine Herzensangelegenheit:

«Die Kinder geben uns emotional viel zurück.»

Bisher arbeitete das Trainer-Duo unentgeltlich. Auch das soll sich jetzt ändern. Mit der Angliederung an PluSport St.Gallen sollen Arena und Barbarotto eine Einsatzentschädigung erhalten.

Das Ziel von Arena und Barbarotto: «Wir möchten die Freizeitgestaltung der Kinder weiterhin unterstützen», sagt Arena. Und mit PluSport ermögliche man den Kindern auch Zugang zu anderen Sportangeboten.