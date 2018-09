Mehr Interessenten als Seniorenwohnungen in Thal Die Ortsgemeinde Thal will das Projekt Wohnen im Mesmerenhof bald der Bürgerschaft vorlegen. Geplant sind 31 Alterswohnungen. Das Interesse ist bereits jetzt riesig. Kurt Latzer

Auf der Wiese unmittelbar hinter dem Pflegewohnheim Thal sollen die Alterswohnungen entstehen. (Bild: Kurt Latzer)

«Schon bevor wir die Pläne der Bürgerschaft zur Bewilligung vorgelegt haben, gibt es mehr Interessenten als Wohnungen», sagt Simon Diezi, Präsident der Ortsgemeinde Thal.

Die Tatsache an sich, dass eine Ortsgemeinde den Bau von Alterswohnungen plant, ist in der Region nicht speziell. Allein die Lage und die Nutzung von Synergien machen das Geplante zu etwas Besonderem. Die drei Gebäude mit insgesamt 31 Wohnungen grenzen nicht nur unmittelbar an das Pflegewohnheim Kruft, die Häuser sollen unterirdisch verbunden sein, mit behindertengerechten Zugängen. Auch in der Kruft sind voraussichtlich zeitgleich Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten geplant.

Einsprachefrist Pflegewohnheim verlängert

«Das bietet vor allem für die ältere, selbstständige Generation besondere Vorzüge», sagt Diezi. Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen könnten nach Wunsch Dienstleistungen und Freizeitangebote des Pflegewohnheimes beziehen. Zudem steht die Erweiterung des Wohnheimes an. Geplant sind mehr Platz, mehr Betten und ein Raum für demente Personen (siehe Kasten). Eigentlich wäre die Einsprachefrist dafür am vergangenen Dienstag abgelaufen, musste aber von der Politischen Gemeinde Thal um eine Woche verlängert werden. Die Alterswohnungen sieht der Ortsgemeindepräsident auch als ideale Übergangsmöglichkeit nach dem Wechsel aus dem Eigenheim an. «Die Mieterinnen und Mieter können Kontakte zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegewohnheimes pflegen, je nach Lust ein Stück weit an deren Leben teilhaben», sagt Simon Diezi. Entsprechend gross ist das Interesse am Wohnen im Mesmerenhof.

Die Planung der drei Häuser ist weit fortgeschritten. Auf jeden Fall möchte der Ortsverwaltungsrat das Projekt heuer vor die Bürgerschaft bringen. Wunschtermin für den Baustart ist Winter 2018/2019, im Frühjahr 2020 sollen alle drei Bauten bezugsbereit sein. Das Haus A, die kleinste Einheit, ist als Auftakt der neuen Überbauung geplant. Leicht versetzt können die Häuser B und C auf der vollen Länge des Pflegewohnheimes Kruft zu stehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage und zu den Alterswohnungen erfolgt über die Mesmerenstrasse.