Begegnungsort In Gossau gibt es nun zwei Sitzbänke für Plaudertaschen Die Stadt Gossau hat seit kurzem zwei Plauderbänkli. Eines steht bei der Bundwiese, das andere in Arnegg beim Bettenweiher. Die Bänkli sollen zum ungezwungenen Schwatz unter Unbekannten anregen.

Stadträtin Helen Alder Frey (Mitte) und Mitglieder der IG Alter weihten am Mittwoch das Plauderbänkli bei der Bundwiese ein. Bild: zvg

Menschen jeglicher Altersgruppen miteinander ungezwungen ins Gespräch bringen – das ist das Ziel der neuen Plauderbänkli in Gossau. In den vergangenen Tagen wurden zwei gelbe Sitzbänkli mit der Aufschrift «Wie geht’s Dir?» aufgestellt. Ein Plauderbänkli befindet sich in Gossau am Bachweg bei der Bundwiese, das andere in Arnegg beim Bettenweiher.

Die Standorte wurden zusammen mit der IG Alter ausgewählt, wie aus einer Mitteilung der Stadt Gossau hervorgeht. An der Rückseite der Sitzbank ist jeweils eine Box mit Informationsmaterial der Kampagne «Wie geht’s dir?» angebracht. Auch Tipps zur Stärkung der psychischen Gesundheit sind dort zu finden.

Bereits über 100 Gemeinden machen mit

Die Plauderbänkli sind gemäss Mitteilung eine Aktion des Ostschweizer Forums für Psychische Gesundheit (OFPG) in Zusammenarbeit mit der nationalen «Wie geht’s dir?»-Kampagne und den Kantonen. Gemäss der Website www.wie-gehts-dir.ch stehen aktuell in 108 Gemeinden in der Schweiz solche Bänkli. In den Regionen St.Gallen und Rorschach wurden unter anderem bereits in Tübach, Mörschwil, Steinach und Muolen Plauderbänkli aufgebaut.

Der Vorsteher des St.Galler Gesundheitsdepartements, Regierungsrat Bruno Damann, unterstreicht die Bedeutung des Austauschs zwischen Menschen: «‹Wie geht’s dir?› bedeutet, sich für das Gegenüber zu interessieren. Ein kurzes Gespräch kann schon viel bewirken», wird der Gossauer Regierungsrat in der Mitteilung der Stadt zitiert.

Wer sich also auf eines der zwei neuen Plauderbänkli in Gossau und Arnegg setze, müsse damit rechnen, angesprochen zu werden, schreibt die Stadt. Vielleicht lerne man so neue Menschen kennen oder es ergebe sich eine nette Unterhaltung und ein bereichernder Austausch. (sk/woo)