Beachvolleyball Beachmasters Rorschach kämpft mit Platznot: Rekordanmeldungen bei den Hobbyteams Im August verwandelt sich das Hafenareal in Rorschach zum 16. Mal in eine Beach-Arena. Peter Thoma, der das Turnier 2007 mit Michi Bleiker initiiert hat, widerspricht Behauptungen, das Turnier sei geschrumpft und lokal nicht mehr verankert. Er räumt aber ein, dass es schwieriger geworden ist, Grosssponsoren und Helfer zu finden.

Das Beachmasters Rorschach braucht jeden Quadratmeter am Hafenplatz. Mit dem Bau des neuen Hafengebäudes wird die Platznot noch grösser. Bild: Tino Dietsche

Das Publikum in Rorschach darf sich auf ein Elite-Turnier für Beach-Profis, ein Plauschturnier für Hobby-Beacher und ein kulinarisch einladendes Beach-Village freuen. Laut Information der Organisatoren, der Swiss Beachevent GmbH mit Peter Thoma (OK-Präsident) und Michi Bleiker (Turnier-Direktor), werden im Center-Court bei der Elite-Kategorie Schweizer Beachvolleyball-Top-Teams gegen eine starke internationale Konkurrenz um die Podestplätze spielen. Internationale Speaker und DJs werden für den bekannten Beachgroove sorgen.

Während sich viele Menschen am See auf den Sommerevent freuen, ist ein «Tagblatt»-Leser der Meinung: «Verglichen mit den früheren Anlässen auf dem Rorschacher Kabisplatz ist im Jahr 2022 aufgefallen, dass der Anlass stark geschrumpft und ausgedünnt daherkam und enttäuschend wenig Besucher da waren.»

«Geschrumpft und ausgedünnt», kann der OK-Präsident dieses Einschätzung bestätigen? «Von sportlicher Seite kann keine Rede von einer Schrumpfung sein. Was hingegen zutrifft, ist, dass der Radweg aus Kostengründen nicht mehr überbaut wurde. Die verbliebene Fläche wurde jedoch maximal ausgenutzt. Da die Spielfläche die geforderten Mindestmasse erfüllen muss, musste die Stadionkapazität des Center-Courts leider reduziert werden», sagt Peter Thoma dazu und betont:

«Das Stadion in Rorschach ist nach wie vor das grösste der nationalen Beachmasters Tour.»

Dazu sei Rorschach auch der einzige Eventstandort der Tour mit einem separaten Plauschfeld und einem Beach-Village mit lokalen Vereinsbeizen.

Nur noch wenige Plätze für das Plauschturnier

Ein schwindendes Interesse am Anlass bestreitet Thoma: «Das Zuschauerinteresse war nach wie vor sehr gross. Bei rund 95 Prozent der Matches waren die Ränge komplett gefüllt und es bildeten sich oft auch Schlangen bei den Stadionzugängen.» Die Frequenzen im Beach-Village seien im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit allerdings etwas kleiner gewesen.

OK-Präsident Peter Thoma. Bild: Rudolf Hirtl

Mögliche Gründe dafür lokalisiert Thoma in der spärlichen Vorschau und Berichterstattung der Sportredaktionen von Tageszeitung, Lokalradio und TV. Auch gleichzeitig stattfindende Grossevents und nachwirkende Corona-Ängste könnten Ursache sein. Laut Thoma ist zudem die Bewerbung des Anlasses im Vergleich zu den Vorjahren auch deutlich schwieriger geworden. «Insbesondere wegen der sich deutlich verschlechterten Reichweite infolge geänderter Algorithmen in den sozialen Medien.»

Gegen ein nachlassendes Interesse spricht auch der Umstand, dass der Anmeldestand für die beliebten Plauschturniere zu dieser Zeit noch nie so hoch wie heute war. Thoma sagt, die Information und Promotion für die letzten noch verfügbaren Startplätze würden noch vor den Sommerferien publiziert. Es sei sogar so, dass die Organisatoren zusätzlich nutzbare Eventfläche sehr gut gebrauchen könnten. «Insbesondere im Village kämpfen wir dieses Jahr enorm mit der Platzknappheit, da auch der Radweg wie bis anhin nicht mitgenutzt werden darf», so Thoma.

Im VIP-Bereich würde mit einer unverändert hohen Anzahl von Gästen geplant. Viele der langjährigen und auch neue Partner würden das tolle Ambiente und die grosszügige VIP-Hospitality am Rorschacher Hafen schätzen und ihre Gäste an den einzigartigen Beachevent einladen.

Grosssponsoren sind nicht leicht zu finden

Aufgefallen ist Besuchern, dass ehemalige Sponsoren aus der Gegend nicht mehr aufgeführt sind und dass auch der heimische Glacesponsor (Frisco/Froneri) durch einen auswärtigen Sponsor ausgetauscht wurde. Fehlt es also an lokalen Sponsoren, und ist die Identifikation der Region mit dem Turnier noch da? Der OK-Präsident bekräftigt: «Es fehlt nicht an lokalen Sponsoren. Alle geplanten Abgänge konnten mit Neuzugängen kompensiert werden.»

Die Identifikation der Region mit dem Anlass sei nach wie vor sehr gross; auch von lokalen Sponsoren. Erfreulicherweise hätten mit den meisten regionalen Partnern Mehrjahresverträge bis 2025/2026 abgeschlossen werden können. Es sei jedoch deutlich schwieriger geworden, sogenannte Grosssponsoren zu finden, die sich auf der ganzen Tour engagieren wollen. Bezüglich Frisco/Froneri sei die Situation so, dass das Unternehmen seit der Fusion seine Sponsoring-Engagements stark reduziert oder auch komplett aufgegeben habe. Thoma sagt:

«Das war selbst für uns schwer nachvollziehbar, dass ein lokaler Platzhirsch das Terrain einem Mitbewerber überliess.»

Der Event in Rorschach verfügt auch dieses Jahr über keinen sogenannten «Titel-Partner» analog Coop in den früheren Jahren. Einen Ersatz zu finden, ist nach der Coronapandemie nicht einfacher geworden, da viele Firmen ihre PR-Aktivitäten ins Internet verschoben haben.

Frisco, heute Froneri, ist nicht mehr als Sponsor am Beachmasters in Rorschach vertreten. Bild: Rudolf Hirtl

Auch der zusätzliche Wegfall von zahlungskräftigen nationalen Partnern wiege natürlich schwer und sei auch ein Hauptgrund für die Budgetreduktion. Defizitgarantien erhalten die Organisatoren übrigens keine. Swiss Beachevent GmbH trägt das alleinige unternehmerische Risiko.

Umbau des Hafenareals generiert Platznot für die Beacher

Mit Sorge blickt Peter Thoma in die Zukunft: Wenn das Hafenareal umgebaut worden ist, stellt sich für uns die Frage, wie wir die rund 20 Prozent wegfallende Fläche kompensieren können. Ein Ansatz besteht darin, dass uns die Stadt zusätzliche Fläche zur Verfügung stellt. Insbesondere den Kiesplatz beim Pavillon; so wie anlässlich der beiden Jahre, als wir die Junioren-Schweizer-Meisterschaften zusammen mit einem dritten Spielfeld integrierten.

Beach-Village Coole Musik und exotische Drinks Im Beach-Village werden die Besucherinnen und Besucher in den gemütlich eingerichteten Festwirtschaften (Eintracht Rorschach, Stadtmusik Rorschach, Volley Goldach, Frifag / Natura Güggeli) kulinarisch verwöhnt. Coole Musik und exotische Drinks gibt’s an der Spada Beachbar und Ascona-Locarno Beachbar sowie neu in der Spada Hafen-Lounge. Der Eintritt zum Event ist auch dieses Jahr gratis.

Die Rekrutierung von freiwilligen Helfern verläuft laut Peter Thoma dieses Jahr etwas harziger als früher. Auch für die mitwirkenden Vereine werde es zusehends schwieriger, Helfer zu finden. Interessierte Personen können sich über die Plattform «Swiss Volunteers» oder direkt via info@swiss-beachevent.ch anmelden.