Beachmasters Hafenareal in Rorschach wird zur Beacharena: Ab Donnerstag treffen die besten Teams der Schweiz auf internationale Spitzencracks Michi Bleiker und Peter Thoma, die Organisatoren in Rorschach halten am bewährten Konzept fest, damit beim Tourstopp am See alle auf ihre Kosten kommen: Starke Teams im Elite-Turnier, motivierte Hobby-Spieler bei den Plausch-Turnieren und die freizugängliche Beach-Village.

Die Beachtour ist ab Donnerstag und bis am Sonntag auf dem Rorschacher Hafenareal zu Gast. Bild: PD

Ab Donnerstag wird auf dem Center Court in Rorschach wieder gebaggert und gepritscht, wenn zum 15. Mal nationale und internationale Beachvolleyballteams um Punkte kämpfen. Noch ist es aber noch nicht so weit. Bei der Tribüne, die Platz für knapp 1000 «Normalos» und «Vips» bietet, klaffen am Dienstagvormittag noch einige Lücken und auch von den weissen Spielfeldabgrenzungen ist noch nichts zu sehen.

In der Beacharena ist eine Crew von Frauen und Männern damit beschäftigt, die Pfostenhalterung für das Netz zu montieren und die Eckpunkte für die Seitenlinien zu bestimmen. Laut Co-Veranstalter Michi Bleiker sind sie spezialisiert auf diese Millimeterarbeit und stehen bei Turnieren in ganz Europa in Einsatz. Für offizielle internationale Wettbewerbe nach FIVB muss die Freizone ausserhalb der Seitenlinie mindestens fünf Meter betragen. Über der Spielfläche von 8 auf 16 Metern muss bei internationalen Wettbewerben ein Raum von mindestens 12,5 Metern frei von Hindernissen sein. Dies ist in Rorschach kein Problem, da der Platz nicht überdacht ist. Die Netzhöhe variiert je nach Geschlecht. Das Netz befindet sich senkrecht über der Mittellinie, dessen Oberkante auf einer Höhe von 2,43 m für Männer und 2,24 m bei Frauen liegt.

Spielfeld (8x16 m) und Netz müssen den internationalen Vorschriften entsprechen. Bild: Rudolf Hirtl

Begonnen hat der Aufbau bereits am Montag vor einer Woche. Seit Donnerstag stehen die Tribüne und die Zelte. Nun fahren Lieferanten Stossstange an Stossstange auf dem Platz und einiges an Detailarbeit muss noch erledigt werden. Es ist die intensivste Zeit und Bleiker ist von 7 Uhr früh bis 10 Uhr abends mit der Organisation beschäftigt.

Es waren zuletzt harte Zeiten für die Veranstalter Michi Bleiker und Peter Thoma, die für den Event in Rorschach verantwortlich sind. Im Jahr 2020 konnte der Anlass wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Ein Jahr später entstand Polemik über die Covid-Beschränkungen. Swiss Volley schrieb vor, die Turniere der Beachtour ohne Zertifikatszwang durchzuführen. Bleiker sagt:

«Schön ist, dass Corona diesmal keine Rolle spielt und wir den Event ohne Restriktionen durchführen können, was wirklich eine grosse Erleichterung ist.»

Neben dem Centre Court, auf dem die Beachvolleyball-Cracks um Punkte spielen, wird auch jeweils ein Beach-Market aufgebaut. Dort gibt es Unterhaltung für Gross und Klein. Auch für Hobby-Spieler gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Amateuren zu messen. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.

Michi Bleiker, Co-Organisator in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Vier Schweizer Nationalteams am Start

Für die Zuschauer wird das Elite-Turnier ein echtes Spektakel bieten. Dieses Jahr darf sich das Rorschacher Publikum laut Medienmitteilung gleich auf vier Schweizer Nationalteams und auf hochkarätige Gastteams aus der Ukraine, Grossbritannien sowie je einer Spielerin aus den USA und aus Deutschland freuen. Beim Turnier der Frauen dürften die Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré zu favorisieren sein. Nachdem das Schweizer Damen-Nationalteam am Event in Rorschach bereits den dritten und zweiten Rang belegt hat, werden die als Nummer 1 Gesetzten alles daransetzen, zum ersten Mal in Rorschach zuoberst auf dem Podest zu stehen. Zum Favoritenkreis zählt auch das internationale Team Mewhirter (USA) und Paul (DE).

Das Herrenturnier am Beachmasters in Rorschach wird ein besonderes sportliches Highlight. Gleich alle drei Schweizer Nationalteams nehmen am Event in Rorschach teil. Besonders im Fokus steht dabei Adrian Heidrich. Der amtierende Schweizer Meister, welcher das Rorschacher Turnier letztes Jahr gewonnen hat, steht mit seinem neuen Partner Leo Dillier am Start. Herausgefordert werden die Schweizer Topteams von den internationalen Gästen aus der Ukraine und aus Grossbritannien. Insbesondere Bialokoz / Batrane aus Grossbritannien reisen mit guten Erinnerungen nach Rorschach. Vor einem Jahr haben sie hinter Heidrich/Gerson den zweiten Rang belegt.

Erfahrene DJs und Speaker werden während der Spiele für die zusätzliche Würze an Unterhaltung besorgt sein. Den detaillierten Spielplan sowie alle Resultate auf: www.beachvolleytour.ch/rorschach.