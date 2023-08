Beach-Arena Schweizer Nationalteams in der Favoritenrolle: Beachvolleyball auf Topniveau in Rorschach Vom Donnerstag, 24. August, bis am Sonntag, 27. August, werden beim Eliteturnier der Beachvolleyballer auf dem Rorschacher Hafenareal die besten Teams der Schweiz auf internationale Gastteams treffen. Bei freiem Eintritt ist gute Stimmung garantiert.

Turnierdirektor Michi Bleiker und sein Team kommen beim Aufbau der Beacharena ordentlich ins Schwitzen. Die 250 Tonnen Quarzsand des Beachvolleyballfeldes werden nach dem Turnier verkauft. Bild: Rudolf Hirtl

Ab übermorgen, Donnerstag, verwandelt sich das Rorschacher Hafenareal bereits zum 16. Mal in eine grosse Beach-Arena. Nach den Turnieren in Locarno, Zürich und Luzern wird am Bodensee das vierte Turnier der Beachmasters 2023 ausgetragen. Der Tourstopp in Rorschach bietet starke Teams im Elite-Turnier, motivierte Hobbyspieler bei den Plausch-Turnieren und ein kulinarisch einladendes Village mit Promotionsständen und Gastronomiebetrie­ben. Auch vonseiten der Stadtbehörden freut man sich auf den Anlass. Stadtpräsident Röbi Raths sagt, dass das Beachmasters mittlerweile zum Inventar der Hafenstadt gehört und eine Bereicherung für den regionalen Sommerkalender ist.

Die Ausgangslage

Auf Schweizer Seite nehmen gleich mehrere Spielerinnen und Spieler teil, die in der Vergangenheit beim Rorschacher Turnier auf dem Podest standen. Doch der Weg zum Turniersieg ist hart umkämpft. Gastteams aus Kanada und Deutschland sowie je ein Spieler aus Südafrika und Tschechien fordern die Schweizer Teams heraus. Alle Schweizer Teams nutzen das Rorschacher Turnier als Vorbereitung auf die in der darauffolgenden Woche anstehenden Schweizer Meisterschaften, die vom 30. August bis 1. September auf dem Bundesplatz in Bern stattfin­den.

Damenturnier

Das Beachmasters auf dem Hafenareal in Rorschach verspricht ab Donnerstag hochstehenden Volleyballsport. Bild: zvg

Beim Turnier der Frauen wird es neue Turniersiegerinnen geben. Keine Spielerin, die am diesjährigen Turnier teilnimmt, stand schon einmal zuoberst auf dem Podest in Rorschach. Zu den Topfavoritinnen gehören die als Nummer 1 gesetzten Shana Zobrist und Melina Hübscher. Ebenfalls zu favorisieren sind Dunja Gerson und Sarina Kissling. Dunja Gerson ist mit dem Rorschacher Turnier eng verbunden. Nicht weniger als fünf Mal stand die Bernerin in Rorschach bereits auf dem Podest (3x Dritte, 2x Zweite) – das sollte für sie genügend Motivation sein, den Turniersieg erstmals zu erkämpfen. Neben den beiden Schweizer Teams gehört auch die Deutschen Leonie Körtzinger und Lea Sophie Kunst, zum Favoritenkreis.

Herrenturnier – Die Schweizer

Das Herrenturnier am Beachmasters in Rorschach wird ein sportliches Highlight. Gleich zwei Schweizer Nationalteams nehmen am Event in Rorschach teil. Besonders im Fokus steht Adrian Heidrich. Der dreifache Schweizer Meister, der das Rorscha­cher Turnier bereits die letzten beiden Jahre gewonnen hat, steht erneut mit seinem Partner Leo Dillier am Start. Das andere Nationalteam, Quentin Métral und Yves Haussener, wird jedoch dagegen etwas einzuwenden haben und ist als Nummer 1 gesetzt. Gleichzeitig möchten auch die beiden Nachwuchs-Athleten, Immanuel Zürcher und Jonathan Jordan, die Anfang August mit dem Turniersieg am Beachmasters Luzern erstmals ein Turnier der höchsten Spielklasse in der Schweiz für sich entscheiden konnten, ihren nächsten Titel gewinnen.

Die Herausforderer aus dem Ausland

Herausgefordert werden die Schweizer Top-Teams von den internationalen Gästen aus Kanada, Südafrika und Tschechien. Benjamin Moffat und Reed Venning aus Kanada sind als Nummer drei gesetzt. Sie spielen erstmals an einem Beachmasters in der Schweiz. Leo Williams (Südafrika) und Robert Kufa (Tschechien) haben bereits einmal am Turnier in Rorschach teilgenommen und sind dem Publikum mit ihrer attraktiven Spielweise in guter Erinnerung. Bei ihrer erstmaligen Teilnahme ist das internationale Team nach vielen spektakulä­ren Ballwechseln überraschend früh ausgeschieden. Sie werden alles daransetzen, sich zu revanchieren und versuchen, den Turniersieg mit nach Hause zu nehmen.

Hobbyturnier

Für die motivierten Hobby-Beachvolleyballerinnen und -baller wird neben dem Center Court ein zusätzliches Feld aufgebaut, auf dem sie sich miteinander messen können. Für die Finalteams der Plauschturniere folgt dann zum Abschluss des Tages das Highlight: Eingebettet in das Eliteturnier dürfen sie den Final auf dem Center Court der Profis austragen und um den Tagessieg kämpfen.

Die grosse Beach-Arena in Rorschach liegt direkt am Ufer des Bodensees und bietet eine einmalige Ambiente. Bild: zvg

Eintritt/Kulinarisches

Der Eintritt zum Turnier ist an allen Turniertagen gratis. Neben dem Beachstadion befin­det sich das Beach-Village mit Köstlichkeiten für den Gaumen und Promo­tionsständen für Gross und Klein. Erfahrene DJs und Speaker werden während den Spielen für die zusätzliche Würze an Unterhaltung besorgt sein.