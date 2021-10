Projekt der Kantonalbank in Wittenbach: Wo jetzt noch ein grosses Loch klafft, soll Ende 2022 ein Neubau stehen

Die St.Galler Kantonalbankfiliale in Wittenbach wurde zurückgebaut. Bis Ende des Jahres 2022 soll dort ein Neubau stehen und einzugsbereit sein. Momentan befindet sich die Bank in der Alten Post Kronbühl in Wittenbach.