Baustart im St.Galler Güterbahnhof: Ein Holzbau fürs Lattich-Quartier Die Stadt hat die Bewilligung für einen Holzbau im Lattich-Quartier erteilt. Bald entstehen dort Werkstätten und Ateliers. Die SBB-Halle steht künftig aber nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung. Roger Berhalter

Blick ins Lattich-Quartier auf dem alten St.Galler Güterbahnhof. (Bild: Sabrina Stübi - 31. Mai 2018)



Noch ist die alte Lagerhalle an den Gleisen belebt und die Agenda gut gefüllt. Seit Mai und noch bis Ende Oktober finden in der SBB-Halle auf dem St.Galler Güterbahnhof-Areal regelmässig Veranstaltungen statt. Privatanlässe, aber auch Öffentliches wie Theater- und Tanzvorstellungen, Flohmärkte und Konzerte.

Das Hallenprogramm ist Teil des Zwischennutzungsprojekts Lattich, das nach aussen vor allem durch seine farbigen Schiffscontainer unter freiem Himmel sichtbar ist. Lattich geht auf eine Initiative des Gemeindeverbunds Regio Appenzell-Ausserrhoden-St.Gallen-Bodensee zurück und ist aktuell in der dritten Saison.

Die Zwischennutzung der Brache startete im Sommer 2016 mit einem zweimonatigen Testbetrieb in der SBB-Lagerhalle. In den Folgejahren vermieteten die SBB die Halle jeweils von Mai bis Oktober an den Verein Lattich, der den grossen Raum für Kulturelles nutzte und verschiedenen Veranstaltern günstig zur Verfügung stellte.

Mietvertrag mit SBB läuft aus

Die SBB sind dem Verein bis heute mit einer Miete entgegengekommen, die weit unter dem üblichen Marktpreis liegt. Zudem haben die SBB das Projekt Lattich im vergangenen Jahr mit ein paar tausend Franken unterstützt.

Ende Oktober ist Saisonschluss in der Lattich-Halle. Bis dahin läuft der aktuelle Mietvertrag mit den SBB. Danach dürften so schnell keine kulturellen Anlässe mehr dort stattfinden. So günstig wie bisher ist die Halle nämlich in Zukunft nicht mehr zu haben.

Gesucht wird ein Dauermieter

Die SBB haben beschlossen, die Halle ab dem kommenden Jahr nicht mehr befristet herzugeben. Vielmehr suche man nun einen «ganzjährigen, festen Mieter», bestätigen die SBB auf Anfrage. Das dürfte das Ende der Lattich-Halle sein. «Ein ganzjähriger Betrieb kommt für uns nicht in Frage», sagt Gabriela Falkner vom Lattich-Verein.

Dies einerseits wegen des Klimas: Die Halle mit ihrem Rohbau-Charme ist schlecht isoliert und im Winter kalt, kulturelle Veranstaltungen sind dann kaum mehr darin durchführbar. Anderseits sei ein ganzjähriger Kulturbetrieb auch nie das Ziel gewesen. «Wir wollen kein zweites Kugl und keine zweite Grabenhalle sein», betont Falkner. Zudem wäre eine Miete zu Marktpreisen für den Verein nicht finanzierbar.

«Wir wollen kein zweites Kugl und auch keine zweite Grabenhalle sein.»

Gabriela Falkner (Co-Präsidentin Lattich)

Die Heks-Hochbeete auf dem Vorplatz der Lattich-Zwischennutzung im alten Güberbahnhof. (Bild: Sabrina Stübi - 31. Mai 2018)



Offen ist weiter, wie der Vorplatz der Halle 2019 aussehen wird. Noch stehen dort die Hochbeete des Hilfswerks der evangelischen Kirchen Schweiz (Heks). «Wir werden den Winter über planen, wie die Brache in Zukunft aussehen wird», sagt Gabriela Falkner. Die Schiffscontainer sollen aber auch nächstes Jahr wieder zum Einsatz kommen.

Werkstätten und Ateliers für Kreative

Zuerst steht aber eine andere grosse Veränderung am Güterbahnhof an. Der Lattich-Verein plant zusammen mit dem Gossauer Unternehmen Blumer-Lehmann als Hauptinvestor einen Holzbau. Auf der Brache sollen Werkstätten und Ateliers entstehen, der Lattich-Bau soll zum urbanen Begegnungsort für die kreativen Köpfe in der Region werden.

Im April haben die Lattich-Macher das Baugesuch eingereicht, nun hat die Stadt die Baubewilligung erteilt. Der Lattich-Bau ist ebenfalls eine Zwischennutzung, da auf der Brache früher oder später ein Autobahnanschluss gebaut werden dürfte.

Ein Holzbau in Modulen

Wenn klar ist, ob dieser Teil der Teilspange von der Autobahn in die Liebegg kommt und wie er positioniert wird, dürfte wie schon einmal 2005 eine Überbauung des Güterbahnhofs mit Wohnungen und Arbeitsplätzen zur Diskussion stehen. Der Lattich Holzbau ist darauf ausgelegt: Er ist modulartig konzipiert und innert weniger Wochen auf- und bei Bedarf wieder abbaubar.

Führung durch das Lattich-Quartier: Montag, 24. September 2018, 17 Uhr, Güterbahnhofstrasse 8 (Anmeldung unter info@lattich.ch).