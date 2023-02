Baumschutz erweitern «Mehr Lebensqualität für St.Gallen oder grosser Papierkrieg?»: Befürworterinnen und Gegner der Abstimmung duellieren sich mit Argumenten Der Abstimmungskampf ist lanciert: Befürworter und Gegnerinnen der Erweiterung der Baumschutzgebiete legen ihre Argumente dar. Die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen entscheiden am 12. März.

Ein Baum in einem Hinterhof an der Spitalgasse, mitten in der Stadt St.Gallen. Der Schatten der Bäume kann verhindern, dass die Stadt im Sommer zur Hitzeinsel wird. Bild: Marlen Hämmerli

Stadtrat und eine deutliche Mehrheit des Stadtparlaments sind für die Erweiterung der Baumschutzgebiete. Die entsprechende Zonenplanänderung kommt vors Volk, weil SVP, FDP und Teile der Mitte-Fraktion das Ratsreferendum gegen den Parlamentsentscheid ergriffen.

Die Vorlage hat ihren Ursprung zum einen in der Interpellation «Besserer Schutz für die Stadtbäume», die im April 2020 von Veronika Meyer, Andreas Hobi (beide Grüne), Helen Thoma (Die Mitte), Nadine Niederhauser (Grünliberale) und Elisabeth Zwicky Mosiman (FDP) eingereicht wurde. Zum anderen reichte der Naturschutzverein St.Gallen und Umgebung (NVS) eine Resolution mit der Thematik eines verbesserten Schutzes der Stadtbäume ein. Beides nahm der Stadtrat wohlwollend entgegen, mit dem Argument, Bäume hätten in der Stadt St.Gallen wichtige und vielseitige Funktionen – nicht zuletzt wegen des Klimawandels.

Pro-Komitee: Mehr Bäume, mehr Lebensqualität

Eine Frau liest im Schatten eines stattlichen Baums ein Buch, um sie herum schwirrt eine Hummel, auf Ästen sitzen ein Eichhörnchen und weiter oben eine Amsel. Mit diesem Bild und der Kernbotschaft «Bäume schützen, Lebensqualität erhalten» stieg am Dienstag das Pro-Komitee in den Abstimmungskampf. Im Komitee sind: der Naturschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS), Birdlife St.Gallen-Bodensee, Klimastreik St.Gallen, Pro Natura St.Gallen-Appenzell, WWF St.Gallen, VCS St.Gallen/Appenzell sowie SP, Juso, Grüne und Junge Grüne, GLP und Junge Grünliberale und die Politische Frauengruppe (PFG).

Heute weise der Baumschutz in der Stadt St.Gallen grosse Lücken auf, sagte Christian Huber, Präsident der städtischen Grünen an der Pressekonferenz im Benevolpark. So seien in den vergangenen Jahren wegen Neubauten oder «Pflegemassnahmen» zahlreiche Bäume der Motorsäge zum Opfer gefallen. Grosse Bäume müssten deshalb auf dem ganzen Stadtgebiet geschützt werden, um so die Lebensqualität der Stadt trotz Klimakrise bewahren zu können. Denn die Folgen der Klimaerwärmung seien auch in St.Gallen mehr und mehr spürbar, sagte Huber. «Bäume können eine starke Erhitzung der Stadt verhindern.»

Von der Wurzel bis zur Krone

Als Vertreterin der Natur- und Umweltverbände plädierte GLP-Stadtparlamentariern Magadalena Fässler für einen sorgsameren Umgang mit Bäumen. «Aktuell sind die Hürden sehr klein, um Bäume zu fällen.» Vielfach seien Bäume in der Vergangenheit voreilig und unnötigerweise gefällt worden. «Aber Bäume sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen – dabei dürfen wir auch die Wurzeln nicht ausser Acht lassen.» Fässler sagte, im bebauten Stadtgebiet von St.Gallen seien nur rund 14,4 Prozent von Baumkronen beschattet. Andernorts sei es mehr: in Zürich etwa 17 Prozent, in Lausanne 20 Prozent. «Und die Städte wollen den Anteil in den kommenden Jahrzehnten auf 25 bis 30 Prozent erhöhen.»

Von links: Chompel Balok (Stadtparlamentarier SP), Annette Eugster (Klimastreikkolletiv St.Gallen), Magdalena Fässler (Präsidentin GLP Stadt St.Gallen und Vertreterin Natur- und Umweltverbände) und Christian Huber (Präsident Grüne Stadt St.Gallen). Bild: Sandro Büchler (07. Februar 2023)

Fässler betonte, dass Bäume das Wohlbefinden verbessern und eine grüne Umgebung sich positiv auf die Gesundheit auswirke. Ein wichtiger Punkt in ihren Augen. Denn: «Die Schwächsten der Gesellschaft – Kinder und ältere Menschen – leiden besonders unter dem fortschreitenden Verlust von Grünräumen.» Hitzesommer erhöhten die Sterblichkeitsrate.

Wie eine Klimaanlage

Daran knüpfte Annette Eugster vom St.Galler Klimastreikkollektiv an. Wirtschaftliche Aspekte – wie sie die Gegnerseite ins Feld führten – dürften nicht über Soziales gestellt werden. «Menschenleben über dem Profit.» Es sei kein Zufall, dass das Kollektiv die Ausdehnung des Baumschutzes unterstütze. Denn in der Stadt werde es in den Sommermonaten immer heisser. Hitzeinseln seien die Folge. Eugster: «Und die Menschen leiden. Auch ihre Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz sinkt bei hohen Temperaturen.»

Bäume seien wie Klimaanlagen. «Sie senken die Temperaturen in der Stadt, filtern die Luft und produzieren Sauerstoff.» Doch damit Bäume ihre Wirkung voll entfalten können, seien Jahrzehnte nötig, sagte Eugster. «Es ist deshalb wichtig, nicht nur viele neue Bäume zu pflanzen, sondern auch grosse Exemplare zu erhalten, die bereits stehen.» Dadurch lasse sich zwar die Klimakrise nicht verhindern, aber doch zumindest abfedern und die Auswirkungen fürs Stadtklima mindern.

Bürgerliche mit Scheinargumenten

SP-Stadtparlametarier Chompel Balok wandte sich an der Pressekonferenz auch an die von bürgerlichen Parteien angeführte Gegnerschaft der Baumschutzvorlage. Deren Argumente – mehr Bürokratie und Zusatzkosten – seien reine Schlagworte. «Die Stadt selbst geht im Abstimmungsbüchlein bereits davon aus, dass beides nicht der Fall sein werde.» Die Gegnerschaft betreibe Angstmacherei, sagte Balok. «Denn eigentlich tragen die meisten Grundeigentümerinnen und -eigentümer ihren Bäumen sehr viel Sorge.»

Der Sozialdemokrat betonte, mit dem Urnengang werde der Baumschutz nicht verschärft, sondern die bestehenden Bestimmungen auf eine grössere Fläche ausgedehnt. Ein absoluter Schutz sei dies ebenfalls nicht – denn nur Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimeter würden mit der Zonenplanänderung besser geschützt.

Insgesamt sei ein wirkungsvoller Baumschutz zum Wohle einer grossen Mehrheit der städtischen Bevölkerung. Dass dabei die Eigentumsfreiheit von Privaten, die Bäume fällen wollen, tangiert werden, wertet Balok nicht als starken Eingriff. «Das grosse öffentliche Interesse am Erhalt solcher Bäume rechtfertigt dies.» Letztlich gehe es dem Pro-Komitee auch darum, der Bevölkerung aufzeigen zu können, welchen immensen Wert Bäume haben.

Nein-Komitee ist gegen «Bürokratie und Mehrkosten»

Im Nein-Komitee formieren sich das Gewerbe der Stadt St.Gallen, der städtische Hauseigentümerverband (HEV), Wirtschaft Region St.Gallen (WISG), die FDP und die SVP. Sie wehren sich gegen Bürokratie und Mehrkosten, wie ihre Vertreterinnen und Vertreter am Dienstag im Restaurant Papagei zusammenfassend sagten. HEV-Präsident Christoph Solenthaler kritisierte, die Hauseigentümer seien nicht in die Ausgestaltung des Baumschutzes einbezogen worden; das sei stossend, zumal bei schier jedem Bauprojekt der Stadt auf Partizipation gesetzt werde und der HEV die Dienststelle Stadtplanung ersucht habe, sich hier einbringen zu wollen.

Solenthaler kritisierte auch, dass die Erweiterung der Baumschutzgebiete nicht mit der Erarbeitung der neuen Bau- und Zonenordnung abgestimmt worden sei, die 2027 in Kraft treten soll. Aus Sicht des HEV sei das nicht rechtmässig, weil es ein Präjudiz schaffe. Zusammen mit drei Industrieunternehmen habe der HEV deswegen 2021 beim Stadtrat eine Beschwerde eingereicht. Diese sei nach wie vor hängig.

Stimmen die Stimmberechtigten am 12. März der Erweiterung der Baumschutzgebiete zu, kann laut Solenthaler neu die Stadtverwaltung im gesamten Bau- und Siedlungsgebiet entscheiden, ob ein Baum mit mehr als 25 Zentimeter Stammdurchmesser gefällt werden darf oder nicht. Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer würden dadurch bevormundet und die bewährte Eigentumsgarantie werde weiter ausgehöhlt, sagte der HEV-Präsident.

Das Nein-Komitee machte mit Baumstämmen deutlich, ab welchem Stammdurchmesser es eine Bewilligung für eine Fällung braucht. Bild: Daniel Wirth

Auch wenn die Erhaltung schützenswerter Bäume ein Anliegen darstelle, sagte Solenthaler, so treffe die Vorlage die Falschen. Das grüne St.Galler Stadtbild sei nicht zuletzt dem eigenverantwortlichen Umgang der Bevölkerung zu verdanken. Ohne jegliche Würdigung dieses Verdienstes aus privater Initiative hätten Stadtrat und links-grüne Parlamentsmehrheit beschlossen, den Baumschutz auf das gesamte Baugebiet der Stadt St.Gallen auszuweiten.

Die angestrebte innere Verdichtung werde erschwert

Andreas Pfister, WISG-Vizepräsident, sagte, administrative Hürden und Einsprachen verunmöglichten eine bessere Ausnutzung bestehender Bauzonen und damit eine innere Verdichtung, wie dies das Raumplanungsgesetz im Grundsatz vorsehe. Einsprachen gegen Gesuche um eine Baumfällung können gemäss Pfister Bauvorhaben jahrelang verzögern, und das halte bauwillige Investorinnen und Investoren ab.

Liliane Kobler, FDP-Stadtparlamentarierin, argumentierte, die vorgeschlagene Erweiterung der Baumschutzgebiete sei ein unzulässiger und unverhältnismässiger «Schnellschuss». Von der Ausweitung sind gemäss Kobler auch Industrie- und Gewerbezonen im Osten und Westen der Stadt betroffen. In diesen Zonen sei nicht ersichtlich, wie mit einer Baumschutzzone die Lebensqualität im dichten Stadtgebiet erhalten werden solle. Eine Bewilligungspflicht für das Fällen von Bäumen in Gewerbe- und Industriezonen sei schlicht nicht praktikabel, sagte Kobler.

Der Präsident der SVP der Stadt St.Gallen, Donat Kuratli, sagte, seiner Partei und ihm als ausgebildetem Forstwart seien Bäume im Stadtgebiet wichtig. Die nun vorgeschlagene Zonenplanänderung sei aber ein grober Eingriff in die Eigentumsgarantie und dies komme für die SVP nicht in Frage, weil sie für Freiheit einstehe. Für ein Fällgesuch müsse online ein Formular ausgefüllt, ausgedruckt und unterzeichnet und mit einem Situationsplan versehen werden, ehe es eingereicht werden könne. Das sei eine sinnlose Bürokratie, die Kosten verursache und nichts zum Klimaschutz beitrage, sagte Kuratli. Beim Staat sei kein Gesuch gratis, die Zonenplanänderung für erweiterten Baumschutz sei ein Kostentreiber, der verhindere, dass sich Private in der Stadt weiterhin für schöne Gärten mit Bäumen einsetzten. Die Kosten und der Nutzen seien unverhältnismässig.