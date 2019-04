Bauernbetriebe werden weniger und weniger Sinkende Preise machen den Bauern das Leben schwer. In den letzten knapp vierzig Jahren ging die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe im Raum St. Gallen um rund 50 Prozent zurück. Die Landwirte können auf verschiedene Strategien setzen. Roger Fuchs

Die Statistik zeigt unmissverständlich: Zwischen 1980 und 2017 ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Wahlkreis St. Gallen von 964 auf 479 Betriebe zurückgegangen. Das ist eine Abnahme um die Hälfte. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ging im gleichen Zeitraum um 14 Prozent zurück. Konkret: von 9704 Hektaren auf 8382 Hektaren. Christoph Zürcher, Präsident der bäuerlichen Vereinigung Gossau-St. Gallen:

«Diese abnehmende Tendenz ist einfach eine Tatsache.»

Und er nennt gleich ein Beispiel aus seinem Umfeld in Muolen. In seinem Zuhause, einer ehemaligen Käserei, hätten vor 20 bis 25 Jahren noch bis zu 14 Bauern ihre Milch vorbeigebracht. In wenigen Jahren dürften noch zwei Bauern übrig sein. «Das ist der Lauf der Zeit», so Zürcher, der von einem schweizweiten Betriebsrückgang von 2 Prozent pro Jahr spricht.

Strategien für die Veränderungen

Grund für diese Entwicklung gibt es vorab einen: sinkende Preise. Und so liegt es an den Bauern, für diese Veränderungen Strategien zu entwickeln. Im Bereich der Milch- und Viehwirtschaft nennt Christoph Zürcher eine Betriebsvergrösserung als gangbaren Weg. Dadurch könnten auch die immer besseren Geräte optimal ausgelastet werden. Eine andere Strategie sei die Intensivierung, welche bei Obst oder Beeren möglich ist. Konkret bedeutet dies, mehr Umsatz auf der gleichen Fläche zu erwirtschaften. Drittens erwähnt Zürcher die Extensivierung wie beispielsweise die Umstellung in der Milchwirtschaft auf eine Mutterkuhhaltung. Nicht zu vergessen der Nebenerwerb. Ein solcher kann je nach familiärer Konstellation verschiedene Ausprägungen haben. Zürcher:

«Oft ist solches mit viel Emotionen verbunden, wenn man einen Betrieb nicht mehr in der bisherigen Form weiterführen kann.»

Verpachten oder Verkauf wären weitere Möglichkeiten.

Am stärksten ist die Zahl der Bauernbetriebe im Wahlkreis St. Gallen zwischen 1980 und 2017 in der Gemeinde Gaiserwald zurückgegangen: von 83 auf 31 (minus 63 Prozent). Ratschreiber Andreas Kappler hält dazu fest, dass insbesondere von 1980 bis 1990 die Gemeinde stark gewachsen sei: von 5300 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 7273. In der Tat zeigt den auch eine detaillierte Aufschlüsselung der Statistik, dass in den Anfangsjahren des gewählten Betrachtungsraums der Rückgang an Bauernbetrieben einiges grösser war als in den letzten zwanzig Jahren. Seit 2008 habe sich die Grösse des Kulturlandes kaum mehr markant verändert, so Kappler. Der Richtplanung aus dem Jahr 2012 sei zu entnehmen, dass der Landschaft grosse Sorge getragen werden soll und die Entwicklung primär an zentralen und bereits gut erschlossenen Lagen zu erfolgen habe. Zugenommen hat in der Gemeinde Gaiserwald in den letzten Jahren explizit der tertiäre Sektor, also die Dienstleistungsbranche.

Nicht mehr von Bauerndorf sprechen

Während auch Häggenschwil einen spürbaren Rückgang an landwirtschaftlichen Betrieben zu verzeichnen hat, blieb hingegen in diesem Dorf wie auch in Muolen die landwirtschaftliche Nutzfläche nahezu gleich. «Wir sehen uns weiterhin als ländliches Dorf, man wird aber nicht mehr von einem Bauerndorf sprechen können», fasst Häggenschwils Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring die Lage zusammen. Der haushälterische Umgang mit dem Boden ist ihm auch persönlich ein Anliegen. Häggenschwil habe in jüngerer Vergangenheit eine rege Bautätigkeit gehabt und auch die Bevölkerung sei gewachsen. Die Maxime in der heutigen Zeit sei, verdichtet zu bauen und sich gegen innen zu entwickeln. Als ein Beispiel erwähnt er eine Überbauung in Lömmenschwil mit drei Mehrfamilienhäusern. Dass sich viele Bauern Gedanken zu ihrer Zukunft machen, bekommt der Gemeindepräsident insbesondere dann mit, wenn Baueingaben vorliegen. Etliche würden sich überlegen, wie sie sich betrieblich diversifizieren könnten.

Belastung der Personen geht vergessen

Bei der bäuerlichen Vereinigung St. Gallen-Gossau ist es nicht das vordergründige Ziel, etwas gegen die Entwicklung der abnehmenden Bauernbetriebe zu unternehmen. Sie seien in erster Linie politisch aktiv und würden sich bei Wahlen oder Abstimmungen einklinken, wenn solche die Landwirtschaft betreffen, klärt Christoph Zürcher. Dass Betriebe grösser und effizienter würden, sei letztlich auch von Bern aus gewünscht. Nur leider gehe dabei oft und schnell vergessen, dass dadurch der Druck steige und die Belastung der Personen zunehme.

Fredi Mosberger, Vizepräsident des St. Galler Bauernverbandes, nimmt die gesamte Bevölkerung in die Pflicht. Die Tendenz rückläufiger Betriebe und Nutzfläche sollte allen zu denken geben, im Hinblick darauf, woher die künftigen Lebensmittel stammen. «Dieses Thema geht uns alle an», so Mosberger. Bauern seien rein beruflich bedingt einfach früher damit konfrontiert als das Gros der Bevölkerung.