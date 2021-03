Bauarbeiten

Jetzt gilt es ernst für das 3,5-Millionen-Projekt: Die Wittenbacher Kirchbürger stimmen am Montag über die Sanierung der Kirche St.Ulrich ab

Der Zahn der Zeit nagt an der katholischen Kirche St.Ulrich in Wittenbach. Das Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert soll darum saniert werden – zusammen mit der Johannes-Nepomuk-Kapelle nebenan. Der Zustand des Gebäudes sei so, dass man etwas machen müsse, sagt der Präsident des Kirchenverwaltungsrates.