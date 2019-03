Batteriespeicher, Grundsteuern, Schulrat - darum geht es an den Bürgerversammlungen in der Region Rorschach

Am Montag, 25. März, finden in Untereggen, Steinach, Goldach und Thal Bürgerversammlungen statt. Neben Budget und Rechnung befinden die Bürger über verschiedene Geschäfte. In Steinach wird über einen Millionen-Kredit abgestimmt, um einen Batteriespeicher anzuschaffen. Auch ein Kredit für einen Turnhallenneubau wird beantragt. Goldach hat eine Anpassung der Gemeindeordnung traktandiert: Das Kantonsstrassenprojekt im Zusammenhang mit dem Autobahnanschluss soll so direkt an der Urne entschieden werden können.

Auch Rorschach beantragt diese Änderung. Weiter will die Stadt unter anderem amtliche Publikationen künftig online statt in der Zeitung veröffentlichen. Die Bürgerversammlung im Stadthofsaal findet am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr statt.

Tübach lädt die Bürgerinnen und Bürger erstmals in die renovierte Mehrzweckhalle ein: Am Mittwoch, 27. März, um 20 Uhr. Im Vorfeld findet dort auch die Versammlung der katholischen Kirchbürger statt. Die Bürgerversammlung in Rorschacherberg findet eine Woche später, am Mittwoch, 3. April, statt.