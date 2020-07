Kommentar Basis macht den ersten Schritt: Goldach, Rorschach und Rorschacherberg rücken näher zusammen Die Parteipräsidenten der Region Rorschach stehen geschlossen hinter dem Anliegen, die Zusammenarbeit gemeindeübergreifend zu vertiefen. Das ist bemerkenswert und gilt als erstes Vortasten in Richtung Gemeindefusion.

Jolanda Riedener, Redaktorin Rorschach. Benjamin Manser

Die Präsidenten der Ortsparteien haben es erkannt: Gemeinsam geht es besser als alleine. Sie fordern deshalb: Rorschach, Rorschacherberg und Goldach sollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Dass von der SP bis zur SVP das ganze Parteispektrum hinter diesem Anliegen steht, ist bemerkenswert und unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Forderungen.

Der Zeitpunkt ist geschickt gewählt. Mit dem Führungswechsel an Rorschachs Spitze beginnt eine neue Ära. Die Gelegenheit für eine intensivere Zusammenarbeit am See ist somit günstig. Nach den Erneuerungswahlen im September setzen sich die Behörden für die nächste Legislatur neu zusammen. Ein idealer Moment, um frische Akzente zu setzen.

Mit einer gemeindeübergreifenden Agenda tasten sich die Seegemeinden erstmals wieder vor in Richtung Fusion. Bereits im Vorfeld der Rorschacher Stadtpräsidentenwahl kam die Stadt am See wieder zur Sprache. Hat sich die von den Parteien angestrebte übergreifende Zusammenarbeit einmal eingespielt, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Gemeindehochzeit.