Bank Valiant expandiert nach St. Gallen: Filiale an der Marktgasse in Prüfung

Die Regionalbankengruppe Valiant mit Sitz in Bern will in die Ostschweiz expandieren. Die Eröffnung einer Geschäftsstelle in der Stadt St.Gallen ist 2019 geplant. Möglicher Standort: Die ehemalige Hecht-Apotheke an der Marktgasse. Das bestätigt die Bank.